ZTE lanceert Intelligent Orchestration Radio Network

SHENZHEN, China, 25 februari 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale aanbieder van oplossingen voor telecommunicatie, bedrijfs- en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft zijn Intelligent Orchestration Radio Network gelanceerd. Deze oplossing gebruikt een innovatieve en intelligente orkestratie-engine op basis van AI om MNO's in staat te stellen een maximale waarde uit 5G-netwerken te halen.

5G is een belangrijke infrastructuur en technologie voor digitale transformatie, en tilt hiermee de digitale economie naar een hoger niveau: van online tot offline, van consumptie tot productie, van platform tot ecosysteem. Nu 5G-netwerken verder worden ontwikkeld, is de universele strategie van traditionele draadloze netwerken niet meer genoeg om aan de verschillende behoeften van B2C- en B2B-services te kunnen voldoen. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, heeft ZTE het Intelligent Orchestration Radio Network gelanceerd. Deze oplossing kan gelijktijdig en dynamisch netwerkbronnen orkestreren, afhankelijk van service- en belevingsvereisten; de beste gebruikerservaring implementeren en voldoen aan industrievereisten op een flexibelere en meer efficiënte manier. Zo kunnen het potentieel, de mogelijkheden en de waarde van 5G volledig worden benut.

Tijdens de eerste fase van de implementatie van het Intelligent Orchestration Radio Network wordt er intelligente, scenario-gebaseerde bronnencoördinatie geïmplementeerd, op basis van gebruikers- en netwerkorkestratie. Gebruikersorkestratie is gebaseerd op het leren en voorspellen van gebruikersgedrag en servicecapaciteit, en de evaluatie van terminalcapaciteiten om nauwkeurige navigatie te realiseren. Gebruikers worden zo snel en efficiënt naar het systeem en de cel genavigeerd, wat zorgt voor de beste 5G-gebruikerservaring. Als 5G-netwerken met meerdere frequenties worden uitgerold, kan netwerkorkestratie de 5G-spectrumbandbreedte in een dynamisch maximum verder realiseren. Met intelligente service-omleiding worden 2G-, 3G- en 4G-services daarbij niet beïnvloed, in het scenario dat 4G- en 5G-bronnen concurreren. Zo wordt de continuïteit van de 5G-gebruikerservaring gegarandeerd.

Bai Yanmin, vice-president bij ZTE Corporation, zegt: "ZTE heeft voor het eerst intelligente orkestratiemogelijkheden in draadloze netwerken geïntroduceerd. Vanuit het perspectief van alle frequentiebanden en radiotoegangstechnologieën (radio access technologies, RAT's) wil ZTE te allen tijde de krachtigste netwerkcapaciteit, de beste servicebeleving en de beste gebruikerservaring bieden. We hopen dat de gebruikerservaring en verkeerstoename tijdens de eerste fase van gebruikers- en netwerkorkestratie met 20% kan verbeteren. Zo wordt het voor MNO's makkelijker om een competitiever slim samenwerkingsnetwerk te bouwen met een hoger investeringsrendement, om zo een duurzame, op waarde gebaseerde werking te realiseren."

5G-netwerken beginnen een grote verscheidenheid aan industrieën te bedienen. In combinatie met de vereisten van industrietoepassingen wordt er meer intelligente orkestratie ontwikkeld om de B2C- en B2B-markten optimaal te kunnen bedienen. Het Intelligent Orchestration Radio Network van ZTE maakt het voor MNO's en partners in binnen- en buitenland makkelijker om de waarde van 5G-netwerken optimaal te kunnen benutten, en maakt het voor duizenden industrieën mogelijk om intelligent te upgraden.

