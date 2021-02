ZTE lança solução Intelligent Orchestration Radio Network

SHENZHEN, China, 24 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um importante provedor internacional de telecomunicações e soluções de tecnologia para empresas e consumidores para a Internet móvel, lançou sua solução Intelligent Orchestration Radio Network, que emprega um inovador mecanismo de orquestração inteligente baseado em IA e que permite que os MNOs (operadores de rede móvel) obtenham o máximo valor das redes 5G.

Por ser uma infraestrutura chave para a transformação digital, a tecnologia 5G está levando o desenvolvimento da economia digital para um novo nível: passando de on-line para off-line, do consumo à produção, e da plataforma ao ecossistema. Graças ao desenvolvimento de redes 5G, a estratégia única das redes sem fio tradicionais não pôde atender às diversas necessidades dos serviços B2C e B2B. Para ajudar a enfrentar este desafio, a ZTE lança a solução Intelligent Orchestration Radio Network , que pode orquestrar os recursos de rede de forma simultânea e dinâmica de acordo com os requisitos de serviço e experiência, implementar a melhor experiência de usuário e cumprir com os requisitos do setor de modo flexível e eficaz para desbloquear todo o potencial dos recursos e também o valor da rede 5G.

Na primeira etapa da implementação da solução Intelligent Orchestration Radio Network, a coordenação dos recursos inteligentes com base em cenários é implementada de acordo com a orquestração de usuários e a orquestração da rede. A orquestração de usuário baseia-se no aprendizado e na previsão de comportamento do usuário e capacidade do serviço, além da avaliação dos recursos do terminal, para obter uma navegação precisa. Com isso, os usuários entram no sistema e na célula com o menor atraso e a mais alta eficiência, permitindo, assim, a entrega da melhor experiência 5G ao usuário. Com a implementação de redes 5G de múltiplas frequências, a orquestração da rede pode atingir largura de banda do espectro 5G dentro de um máximo dinâmico, tudo isso sem afetar os serviços do tipo 2G/3G/4G que estão dentro do marco de competência de recursos 4G e 5G com desvio de serviço inteligente, dispondo, assim, da garantia de continuidade da experiência 5G ao usuário.

Bai Yanmin, vice-presidente da ZTE Corporation, explicou: "A ZTE introduziu pela primeira vez recursos de orquestração inteligente em redes sem fio. Analisando desde a perspectiva de todas as bandas de frequência e tecnologias de acesso por rádio (RAT), a ZTE está empenhada em oferecer a rede de maior capacidade, a melhor percepção do serviço e a melhor experiência do usuário em todos os momentos. Esperamos que a experiência de usuário e o ganho de tráfego possam ser melhorados em 20% na primeira fase da orquestração de usuário e da orquestração de rede, permitindo que os MNOs possam criar uma rede de colaboração inteligente que seja mais competitiva e que apresente um retorno de investimento superior para realizar uma operação sustentável baseada em valor."

À medida que as redes 5G começam a atender a uma ampla gama de setores, em combinação com os requisitos das aplicações do setor, a orquestração mais inteligente será desenvolvida com a finalidade de atender plenamente aos mercados B2C e B2B. A Intelligent Orchestration Radio Network da ZTE possibilitará aos operadores móveis e parceiros nacionais e internacionais a capacidade de liberar totalmente o valor das redes 5G e capacitar milhares de setores a atualizá-las de forma inteligente.

