ZTE leidt digitale transformatie op 5G Summit en User Congress 2022

SHENZHEN, China, 10 november 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), wereldwijd een toonaangevende leverancier van informatie- en communicatietechnologie-oplossingen, heeft vandaag de aftrap gegeven voor de 5G-top en het gebruikerscongres 2022 in Lago Maggiore in Stresa, Italië.

ZTE houdt deze 5G-top en gebruikerscongres op 8 en 9 november 2022 met als thema "Inspire the Digital Transformation". Verschillende opinieleiders, industriepartners, vooraanstaande analisten van GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP en Global Data, topoperators en vele anderen nemen deel aan dit evenement om hun belangrijkste inzichten te delen. ZTE heeft meer dan 300 deelnemers van meer dan 70 bedrijven uitgenodigd, waar meer dan 50 gasten aan het woord zullen komen over onderwerpen als 5G-cases, succesvol ecosysteem, digitale transformatie, B5G en over groene duurzaamheid.

"In de toekomst zullen de digitale wereld en de echte wereld op grotere schaal met elkaar communiceren, de dimensionale ruimte doorbreken en geleidelijk evolueren naar een nieuw tijdperk van intensievere en naadloze verbinding", benadrukte de heer Xiao Ming, Senior Vice President van ZTE . "Elke stap die we vandaag zetten, is om getrouw en stevig de echte wereld te meten en om nieuwe grenzen van de virtuele wereld te openen en te reconstrueren."

Digitale transformatie is niet langer alleen maar een simpele innovatie, het is een intelligente verbinding geworden tussen verschillende diensten en brancheverticalen.

"Een van de belangrijkste missies van 5G in de komende jaren is om digitale transformatie in alle sectoren mogelijk te maken. Vorig jaar breidde 5G zich commercieel uit naar verticaal, waarbij al schaalvoordelen werden onderzocht", zegt John Hoffman, CEO van GSMA Ltd. "Om deze voordelen te bereiken, moeten industrieën echter veel verschillende toepassingsscenario's onderzoeken om van de optionele 5G-technologie een noodzakelijke technologie te maken."

"Als we sterkere bedrijven en gemeenschappen willen bouwen en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling willen bereiken, kunnen we ons simpelweg geen achterblijvers veroorloven. Leveranciers van mobiele telecommunicatie spelen een sleutelrol in het ecosysteem van technologische innovatie. Zij kunnen de route-to-market-uitdagingen verminderen door het platform, de klantrelatie en de middelen te bieden om hun mobiele innovatie op schaal te brengen", aldus Lara Dewar, CMO van GSMA Ltd.

Met alle scenario's, toepassingen en innovatieve verbindingstechnologieën als basis, heeft ZTE in alle aspecten van het leven slimme digitalisering geïntegreerd, zoals slimme productie, haven, medicijnen, thuis, enz., en biedt ZTE ook op effectieve wijze onderliggende technologieën ter ondersteuning van de digitale transformatie van industrieën en samenleving. Bedrijfsmodellen, technologieën en klantbehoeften veranderen in een razend tempo. Een collaboratief ecosysteem de telecomindustrieën helpt daarom niet alleen om te overleven, maar ook om te gedijen in zo'n veeleisend tijdperk. Tijdens het evenement zal ZTE zijn geavanceerde technologieën en oplossingen verder presenteren en in samenwerking met GSMA de B5G Technology Whitepaper lanceren.

De succesvolle verticale case-demonstratie hamert niet alleen op de realiteit in het 5G-tijdperk, maar laat ook zien hoe de industrie geld kan verdienen met deze toepassingen en op massale schaal. Ook demonstreren experts en leiders van ZTE het succes van het netwerk in verschillende regio's over de hele wereld. De lancering van Mini 5GC laat zien dat ZTE-producten de eerste op de markt zijn die al door telecombedrijven zijn overgenomen.

In de toekomst zal ZTE door zijn visie en missie te volharden, d.w.z. "om overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken" en "de wereld te verbinden met continue innovatie voor een betere toekomst", de digitale transformatie verder stimuleren.

Perswoordvoerder:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation