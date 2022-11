ZTE mène la transformation numérique au 5G Summit et au User Congress 2022

SHENZHEN, Chine, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de technologies de l'information et de la communication, a donné aujourd'hui le coup d'envoi du 5G Summit et du User Congress 2022 au Lac Majeur à Stresa, en Italie.

ZTE organise ce 5G Summit et ce User Congress autour du thème « Inspire the Digital Transformation » (Inspirer la transformation numérique) les 8 et 9 novembre 2022. Divers leaders d'opinion, partenaires industriels, analystes de premier plan de GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP et Global Data, opérateurs de renom et bien d'autres participeront à l'événement et partageront leurs idées clés. Plus de 300 participants provenant de plus de 70 entreprises ont été invités à participer à cet événement qui se déroule sur deux jours, et plus de 50 intervenants s'exprimeront sur des sujets tels que la 5G, les écosystèmes performants, la transformation numérique, la B5G et les enjeux écologiques.

« À l'avenir, le monde numérique et le monde réel interagiront à plus grande échelle, en brisant l'espace dimensionnel, et en évoluant progressivement vers une nouvelle ère de connectivité profonde et transparente », a souligné M. Xiao Ming, vice-président principal de ZTE. « Chaque étape que nous franchissons aujourd'hui consiste à évaluer fidèlement et solidement le monde réel, et à ouvrir et reconstruire les nouvelles frontières du monde virtuel. »

La transformation numérique n'est plus une simple innovation, elle est devenue une connexion intelligente de différents services et secteurs verticaux de l'industrie.

« L'une des principales missions de la 5G dans les années à venir est de permettre la transformation numérique dans tous les secteurs. L'an dernier, la 5G a enregistré une expansion commerciale dans le secteur vertical, permettant déjà d'explorer les économies d'échelle », a déclaré John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. « Cependant, pour réaliser ces économies, les industries doivent explorer de nombreux scénarios d'application différents pour faire évoluer la 5G d'une technologie optionnelle à une technologie incontournable. »

« Si nous voulons bâtir des entreprises et des communautés plus fortes, et atteindre les objectifs de développement durable, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de négliger qui que ce soit. Les opérateurs mobiles jouent un rôle clé dans l'écosystème de l'innovation technologique. Les opérateurs peuvent atténuer les difficultés liées à la mise sur le marché en fournissant la plate-forme, la relation client et les ressources nécessaires pour faire croître leur innovation mobile », a expliqué Lara Dewar, directrice marketing de GSMA Ltd.

En s'appuyant sur tous les scénarios, applications et technologies de connexion innovantes, ZTE a intégré la numérisation intelligente dans tous les aspects de la vie, tels que la production intelligente, les activités portuaires, la médecine, la vie domestique, etc. et fournit également des technologies sous-jacentes efficaces pour soutenir la transformation numérique des industries et de la société. Les modèles commerciaux, les technologies et les besoins des clients évoluent à un rythme effréné. Par conséquent, un écosystème collaboratif aide les entreprises de télécommunications non seulement à survivre mais aussi à prospérer dans cette ère exigeante. Au cours de l'événement, ZTE présentera ses technologies et solutions de pointe et lancera le livre blanc sur la technologie B5G en partenariat avec GSMA.

La démonstration de cas verticaux fructueux ne se contente pas de souligner la réalité de l'ère de la 5G, mais montre également comment l'industrie peut monétiser ces applications et les mettre en œuvre à grande échelle. En outre, les experts et les dirigeants de ZTE témoignent du succès du réseau dans différentes régions du monde. Le lancement de la technologie Mini 5GC montre que les produits ZTE sont les premiers sur le marché à avoir été adoptés par les opérateurs.

ZTE, qui s'engage à respecter sa vision et sa mission, à savoir « permettre la connectivité et la confiance partout » et « connecter le monde grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur », va continuer à stimuler la transformation numérique à l'avenir.

Contacts pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél : +86 755 26775189

E-mail : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation