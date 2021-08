ZTE obtém certificado ISO/IEC 27701:2019 para seus principais produtos de rede

SHENZHEN, China, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante provedora internacional de soluções tecnológicas de telecomunicações, empresariais e de consumo para internet móvel, recebeu a certificação ISO/IEC 27701:2019 (sistema de gerenciamento de informações de privacidade), emitida pela British Standards Institution (BSI), para seus principais produtos de rede.

Essa certificação abrange os serviços de P&D e manutenção da ZTE Universal Subscriber Profile Platform (ZXUN USPP) e da Cloud Foundation (TECS CloudFoundation). Além disso, envolve muitas áreas de serviço, como P&D de produtos, serviços de engenharia, segurança de informações, recursos humanos, assuntos administrativos, imóveis, entre outras.

A certificação não só reconhece totalmente os recursos dos principais produtos de rede da ZTE no gerenciamento e proteção de segurança da privacidade, mas também prova o alto nível de qualidade da construção do sistema de conformidade de proteção de dados da ZTE.

O ISO/IEC 27701:2019 é atualmente o padrão de proteção de privacidade mais confiável do mundo. Ele foi lançado em conjunto pela Organização Internacional de Padronização (ISO) e pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) em agosto de 2019, com o objetivo de ajudar as empresas a proteger e processar com eficácia os dados pessoais coletados em conformidade e oferecer garantia poderosa para as empresas cumprirem os requisitos legais de segurança cibernética da República Popular da China, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE e as leis e regulamentos de proteção de dados de outros países e regiões.

Em termos de projeto de produtos, desenvolvimento, implementação, O&M e outras proteções à privacidade, os principais produtos de rede da ZTE foram aprovados por meio de análise rigorosa e avaliação abrangente em duas fases pela BSI.

Com "segurança no DNA, confiança por meio da transparência", a ZTE vê a proteção à privacidade não só como conformidade legal, mas também como um parâmetro importante de confiança, desenvolvimento conjunto e cumprimento moral.

Atualmente, a ZTE tem se concentrado em contextos vitais para desenvolver um sistema integral de conformidade de proteção à privacidade de circuito fechado e com base em processos. Além disso, a empresa integrou o conceito de proteção à privacidade ao processo de P&D de produtos como uma conotação importante de competitividade primordial.

Daqui em diante, a ZTE, com base na certificação padrão internacional para seus principais produtos de rede, continuará a fornecer produtos e soluções de rede vitais mais seguros e confiáveis para as indústrias e seus clientes globais, a fim de oferecer redes 5G de alta qualidade.

