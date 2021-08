ZTE obtient la certification ISO/IEC 27701:2019 pour ses produits de réseau de base

SHENZHEN, Chine, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a obtenu la certification ISO/IEC 27701:2019 pour un système de management de la protection de la vie privée délivrée par la British Standards Institution (BSI), pour ses produits de réseau de base.

Cette certification couvre les services de recherche et de développement et de maintenance des services de plateforme Universal Subscriber Profile de ZTE (ZXUN USPP) et Cloud Foundation (TECS CloudFoundation). Elle couvre également de nombreux domaines de services, comme la recherche et le développement de produits, les services d'ingénierie, la sécurité de l'information, les ressources humaines, les affaires administratives et les biens immobiliers.

En plus de reconnaître pleinement les capacités des principaux produits de réseau de ZTE en matière de gestion et de protection de la sécurité de la vie privée, cette certification prouve également le niveau de construction de haute qualité du système de conformité de protection des données de ZTE.

La norme ISO/IEC 27701:2019 est actuellement la plus rigoureuse au monde en matière de protection des renseignements personnels. Elle a été publiée conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) en août 2019, afin d'aider les organisations à protéger et à traiter efficacement les renseignements personnels recueillis en conformité et fournir une solide garantie aux entreprises pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la cybersécurité de la République populaire de Chine, du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et des lois et réglementations sur la protection des données d'autres pays et régions.

Pour ce qui est de la conception, du développement, du déploiement, de l'exploitation et de la maintenance du produit et d'autres mesures de protection de la vie privée, les principaux produits du réseau ZTE ont été approuvés par la BSI au moyen d'un examen rigoureux et d'une évaluation complète en deux phases.

Avec « La sécurité dans l'ADN, la confiance par la transparence », ZTE considère la protection de la vie privée non seulement comme une conformité juridique, mais aussi comme un fondement important pour la confiance, la co-construction et l'accomplissement moral.

À l'heure actuelle, ZTE se concentre sur les scénarios de base, pour créer un système de conformité de bout en bout, en boucle fermée et axé sur les processus de protection de la vie privée. En outre, l'entreprise a intégré le concept de protection de la vie privée dans le processus de recherche et de développement des produits en tant que connotation importante de la compétitivité fondamentale.

À l'avenir, ZTE, en se fondant sur la certification internationale standard de ses produits de réseau de base, continuera de fournir des produits et des solutions de réseau de base plus sûrs et plus fiables aux industries et à ses clients mondiaux, afin de fournir des réseaux 5G de haute qualité.

