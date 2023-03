ZTE organiseert Global Industrial Innovation Forum op MWC 2023 en geeft vorm aan digitale innovatie

ZTE organiseerde een Global Industrial Innovation Forum met als thema "Shaping Digital Innovation" tijdens MWC 2023

Op het forum kwamen deskundigen bijeen om keynote speeches te houden en te discussiëren over de nieuwste inzichten, strategieën voor bedrijfsontwikkeling en technologieën in specifieke domeinen

BARCELONA, Spanje, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, organiseerde op 27 februari 2023 een Global Industrial Innovation Forum met als thema "Shaping Digital Innovation" op het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Het forum omvat twee sessies rond "Future Trends and Opportunities" en "Unleashing New Value". Deskundigen van wereldwijde telecomoperatoren, toonaangevende adviesbureaus, eco-partners en aanverwante industrieën komen samen om keynote speeches te houden en te discussiëren over de trending insights, business development-strategieën en technologieën in specifieke domeinen.

Gasten die het forum bijwonen en toespraken houden, zijn onder meer: Xu Ziyang, CEO van ZTE; John Hoffman, CEO van GSMA; George Held, Chief of Staff van VEON Group; Vikram Sinha, President Director en CEO van Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, Head of GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP van ZTE; Spas Velinov, CTO van Yettel Bulgaria EAD; dr. Terje Jensen, SVP van Telenor Group; Ma Hongbing, GM van Science & Technology Innovation Department van China Unicom; dr. Bi Qi, Chief Expert van China Telecom; Dr. Bai Gang, VP van ZTE; Hu Junjie, GM of Wireline Marketing van ZTE; Juan David Rodriguez, CTO van America Movil Peru S.A.C; Dr. Rizal Akbar, VP van Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, CEBO van AIS; en Ovens Andrew John, Chief Director of Global Service van ZTE Europe.

Xu Ziyang, CEO van ZTE, hield een welkomstwoord voor het forum: "We staan nu voor de grootste digitale golf ooit, die veranderingen zal brengen die we nooit eerder hebben gezien, en met deze veranderingen zullen kansen komen. Om deze kansen te grijpen, zal innovatie van cruciaal belang zijn. Daarom hebben we deze sessie 'Shaping Digital Innovation' genoemd. Digitale innovatie biedt hoofdzakelijk meerdere voordelen rondom drie hoofdlijnen. Ten eerste geeft het een fundamentele boost aan de ontwikkeling van de ICT-industrie, verlengt het de grenzen van de capaciteit en garandeert het duurzaamheid. Ten tweede creëert het nieuwe waarden voor verticalen. Door de kracht van digitale innovatie te benutten, kunnen we de efficiëntie en winstgevendheid enorm verhogen. Ten derde kan het oneindige mogelijkheden ontsluiten die onze verbeelding te boven gaan. Met de voortdurende evolutie van digitale technologieën zullen de reële en de digitale wereld sneller convergeren en evolueren, en uiteindelijk onze hele samenleving een nieuwe vorm geven. ZTE is vastbesloten om de voordelen voor onze klanten en partners te garanderen, en streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te bouwen voor gezamenlijk succes."

Tijdens de sessie "Future Trends and Opportunities" hield een aantal gastsprekers keynote speeches over de trending insights van 2023 en toekomstige business development-strategieën, waaronder George Held, Chief of Staff van VEON Group; Vikram Sinha, President Director en CEO van Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, Head of GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP van ZTE; Spas Velinov, CTO van Yettel Bulgaria EAD; en Dr. Terje Jensen, SVP van Telenor Group.

De trend van digitale transformatie is onomkeerbaar: de toenemende vraag naar verkeer en rekenkracht kan niet worden genegeerd. Wereldwijd is er een overkoepelende trend van groene ontwikkeling. Daarom is het voor ondernemingen die streven naar overwinning op lange termijn zo belangrijk om in te spelen op de trends van de tijd, de nieuwe mogelijkheden van groeiende digitale intelligentie te verkennen en zich mee te laten voeren door de golven van de wereldwijde technologische en industriële evolutie.

Tijdens de sessie "Unleashing New Value" hielden Ma Hongbing, GM van Science & Technology Innovation Department van China Unicom; dr. Bi Qi, Chief Expert van China Telecom; dr. Bai Gang, VP van ZTE; Hu Junjie, GM of Wireline Marketing van ZTE; Juan David Rodriguez, CTO van America Movil Peru S.A.C; dr. Rizal Akbar, VP van Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, CEBO van AIS; en Ovens Andrew John, Chief Director of Global Service van ZTE Europe keynote speeches over 5G Growing, Brightening a New Optical Era, Intelligent New Operation and Maintenance, Digital Twin en andere technische gebieden.

Als 'digital native' bedrijf heeft ZTE uitgebreid samengewerkt met wereldwijde partners in de bouw van digitale infrastructuur en de ontwikkeling van de digitale industrie, waarbij digitale intelligentie en koolstofarme industrieën worden bevorderd met innovatieve ICT-technologieën. ZTE zal altijd vasthouden aan de bedrijfsfilosofie van "Simplicity, Agility, and Openness for Win-Win" (Eenvoud, Wendbaarheid en Openheid voor Win-Win), en zet zich als "Aanjager van de digitale economie" in om digitale innovatie vorm te geven.

