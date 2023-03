ZTE realiza Fórum de Inovação Industrial Global no MWC 2023, moldando a inovação digital

A ZTE realizou um Fórum de Inovação Industrial Global com o tema "Moldando a Inovação Digital" no MWC de 2023

O Fórum reuniu especialistas para fazer palestras e discutir sobre as percepções de tendência, estratégias de desenvolvimento de negócios e tecnologias em áreas específicas

BARCELONA, Espanha, 1º de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation, fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, realizou um Fórum de Inovação Industrial Global com o tema "Moldando a Inovação Digital" no Mobile World Congress (MWC) em Barcelona em 27 de fevereiro de 2023. O fórum contou com duas sessões em termos de "tendências e oportunidades futuras" e "liberando novo valor", reunindo especialistas de operadoras globais de telecomunicações, agências de consultoria líderes, parceiros ecológicos e setores relacionados para fazer palestras e discutir sobre os insights de tendência, estratégias de desenvolvimento de negócios e tecnologias em áreas específicas.

Entre os convidados participantes e palestrantes no fórum estão: Xu Ziyang, CEO da ZTE; John Hoffman, CEO da GSMA; George Held, diretor de pessoal da VEON Group; Vikram Sinha, diretor presidente e CEO da Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, diretor geral da GSMA Intelligence; Ni Fei, vice-presidente sênior da ZTE; Spas Velinov, CTO da Yettel Bulgaria EAD; Dr. Terje Jensen, vice-presidente sênior do Telenor Group; Ma Hongbing, GM do Departamento de Inovação em Ciência e Tecnologia da China Unicom; Dr. Bi Qi, especialista-chefe da China Telecom; Dr. Bai Gang, vice-presidente da ZTE; Hu Junjie, GM da Wireline Marketing da ZTE; Juan David Rodriguez, CTO da America Movil Peru S.A.C; Dr. Rizal Akbar, vice-presidente da Telkom Indonesia; Tanapong Ittiakulchai, CEBO da AIS; e Ovens Andrew John, diretor de serviço Global da ZTE Europe.

Xu Ziyang, CEO da ZTE, fez um discurso de boas-vindas ao fórum, disse: "Agora estamos enfrentando a maior onda digital de todos os tempos, o que trará mudanças que nunca vimos antes, e com essas mudanças virão oportunidades. Para aproveitar essas oportunidades, a inovação será crucial. É por isso que nomeamos esta sessão "Moldando a Inovação Digital". A inovação digital oferece essencialmente vários benefícios em termos de três aspectos. Em primeiro lugar, ela impulsiona fundamentalmente o desenvolvimento do setor de TIC, amplia os limites da capacidade e protege a sustentabilidade. Em segundo lugar, cria novos valores para verticais. Ao liberar o poder da inovação digital, podemos impulsionar grandes aumentos tanto na eficiência quanto na rentabilidade. Em terceiro lugar, pode desbloquear possibilidades infinitas além da nossa imaginação. Com a evolução contínua das tecnologias digitais, os mundos real e digital convergirão e evoluirão mais rapidamente e, finalmente, remodelarão toda a nossa sociedade. A ZTE continua aberta e comprometida em garantir benefícios para nossos clientes e parceiros e tem como objetivo construir um ecossistema digital e inteligente para o sucesso compartilhado".

Durante a sessão de "Tendências e Oportunidades do Futuro", vários palestrantes convidados fizeram palestras sobre as percepções de tendências de 2023 e futuras estratégias de desenvolvimento de negócios, incluindo George Held, diretor de pessoal do VEON Group; Vikram Sinha, diretor presidente e CEO da Indosat Ooredoo Hutchison; Peter Jarich, diretor de GSMA Intelligence; Ni Fei, SVP da ZTE; Spas Velinov, CTO da Yettel Bulgaria EAD; e Dr. Terje Jensen, SVP da Telenor Group.

Com a tendência irreversível de transformação digital, a crescente demanda por tráfego e poder computacional não pode ser ignorada. A tendência geral de desenvolvimento verde em todo o mundo é iminente. Portanto, responder às tendências atuais, explorando as novas oportunidades de crescimento da inteligência digital, aproveitando as ondas da evolução tecnológica e industrial global se tornaram os principais capacitadores para empresas que conquistaram a vitória de longo prazo.

Durante a sessão de "Liberação de Novo Valor", Ma Hongbing, GM do Departamento de Inovação em Ciência e Tecnologia da China Unicom; Dr. Bi Qi, especialista-chefe da China Telecom; Dr. Bai Gang, vice-presidente da ZTE; Hu Junjie, GM da Wireline Marketing da ZTE; Juan David Rodriguez, CTO da America Movil Peru S.A.C; Dr. Rizal Akbar, vice-presidente da Telkom Indonesia; Tanapong Ittisakulchai, CEBO of AIS; e Ovens Andrew John, diretor de serviço global da ZTE Europe, fizeram palestras sobre o crescimento da 5 G, iluminando uma nova era óptica, nova operação e manutenção inteligentes, gêmeos digitais e outros campos técnicos.

Como uma empresa digital nativa, a ZTE vem cooperando extensivamente com parceiros globais na construção de infraestrutura digital e desenvolvimento do setor digital, promovendo a inteligência digital e a baixa carbonização para setores com tecnologias inovadoras de ICT. A ZTE sempre se manter na filosofia de negócios de "Simplicidade, Agilidade e Abertura para que todos ganhem", e está comprometida em servir como a "Condutora da Economia Digital" para moldar a inovação digital.

PERGUNTAS DA IMPRENSA:

ZTE Corporation

Comunicações

Email: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation