ZTE vence a maior participação na 4ª seção de licitação de compra centralizada de roteador high-end na China

SHENZHEN, China, 17 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), importante fornecedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que garantiu a participação de 50% na 4ª seção da licitação de compras centralizadas de roteador/comutador high-end na China para 2021-2022, ocupando o primeiro lugar com seus roteadores high-end ZXR10 M6000-18 s e ZXR10 M6000-Plus. Esta seção é a maior em compra centralizada de roteadores high-end da China Mobile, contendo o maior número de equipamentos.

A ZTE fornecerá os roteadores para assumir a função de SR (roteador de serviços) e PE (Provider Edge) em cenários como rede privada em nuvem, nuvem de rede, 5G UPF (função plano de usuário), rede privada IP e MAN (Metropolitan Area network). Além disso, a ZTE fornecerá os equipamentos necessários para a futura rede IP da China Mobile, especialmente redes privadas em nuvem e redes de transporte 5G.

Com base no ROSng, o sistema operacional do roteador com seus direitos de propriedade intelectual independentes, o roteador high-end ZXR10 M6000-S da ZTE suporta SR/EVPN/SRv6/BIER e impulsiona evolução das redes IP em direção à simplicidade e inteligência. O roteador emprega o NP (processador de rede) interno para habilitar o desempenho 1T de porta única e atinge os padrões líderes do setor no encaminhamento de desempenho, economia de energia e SDN (rede definida por software).

Em junho de 2021, os roteadores high-end ZXR10 T8000 e ZXR10 M6000-3S da ZTE foram classificados em 2º lugar na avaliação total e foram, respectivamente, selecionados para as seções 3 e 5 de licitação dessa compra. Além disso, em compra centralizada de roteadores high-end da China Mobile 2019-2020, o ZXR10 M6000-S da ZTE foi classificado em primeiro lugar na seção 2 (para roteadores 2T high-end) e em segundo lugar na seção 3 (para roteadores 400G high-end). Até o momento, o ZXR10 M6000-S ficou entre os 2 primeiros em participação de mercado do país.

Como impulsionador da economia digital, a ZTE está comprometida em oferecer as principais soluções de infraestrutura digital. Com sua inovação contínua, a empresa desenvolveu competitividade central em patentes padrão, tecnologias-chave e soluções de produtos para acelerar as construções de redes 5G.

Daqui em diante, a ZTE, em parceria com a China Mobile, inovará ainda mais suas tecnologias de rede 5G e agilizará as implementações comerciais de redes 5G para adotar um futuro digital.

