ZTE y GSMA Intelligence publican el informe técnico sobre Green 5G - 5G Energy Efficiencies, Green is the New Black

SHENZHEN, China, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, tecnología empresarial y de consumo para Internet móvil, ha publicado un libro blanco sobre su 5G Summit & User Congress on Green 5G, "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black", redactado por GSMA Intelligence, un líder en investigación global de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT) y parte de la GSMA más amplia.

El libro blanco analiza los antecedentes y principios de la construcción y mejora de la eficiencia energética de las redes de comunicaciones en la era 5G desde aspectos de reducción de costes, optimización del rendimiento de la red, seguridad energética y contribución a la reducción global de emisiones de carbono. También resume la viabilidad del ahorro de energía y la reducción del consumo a través de la innovación desde aspectos del radio de la red de acceso y una planificación más amplia de la red.

Según el libro blanco, para reducir fundamentalmente el consumo de energía de las estaciones base de radio de acceso, cada parte de la red 5G debe ser tratada individualmente. Las herramientas eficaces incluyen la aplicación de soluciones de batería más eficientes, la reducción del consumo de energía de los equipos, la implementación de estados de suspensión más inteligentes impulsados por IA y una planificación de implementación de red más específica. Estas medidas pueden lograr el ahorro de energía de extremo a extremo y la reducción del consumo de las estaciones base de radio de acceso, y construir una red de comunicación verde en beneficio de las personas.

Para ayudar a la lucha sobre los objetivos mundiales de cambio climático y reducir los costes operativos de la red móvil, el ahorro de energía se ha convertido en una prioridad y misión importante de la industria de las telecomunicaciones. Mientras que las redes móviles acercan el acceso ubicuo, la comodidad y el entretenimiento al público, a medida que más personas utilizan sus teléfonos inteligentes para vídeos y otros servicios hambrientos de ancho de banda a través de LTE y 5G, el consumo de energía y potencia aumentará en ausencia de intervenciones. La red de acceso inalámbrico consume la mayor proporción de energía entre la red móvil, y se considera como el principal factor de consumo de energía. Según el artículo técnico, se espera que el tráfico de datos se triplique por usuario entre ahora y 2025. El despliegue y la expansión de las redes LTE y 5G inevitablemente traerá una mayor presión al consumo de energía de la red.

"La energía es una gran parte de la base de costes para los operadores, que van desde el 20% hasta el 40% de Opex en toda la industria", dijo Tim Hatt, Jefe de Investigación de GSMA Intelligence. "Las cosas avanzan rápidamente con tecnologías de red energéticamente eficientes y un reequilibrio de las fuentes de combustible hacia las energías renovables a medida que más compañías de telecomunicaciones establecen ambiciosas rutas hacia las emisiones de carbono neutrales y, eventualmente, cero netos. Los esfuerzos energéticos y climáticos son ahora objetivos frontales y centrales como parte de hacer negocios y no meros CSR".

En los últimos años, ZTE ha presentado más de 500 solicitudes de patentes de innovación 5G ecológicas. A través de los chipsets de alto rendimiento desarrollados por ZTE, el diseño estructural líder y las herramientas de operación de red inteligente, ZTE ha estado reduciendo continuamente el consumo de energía de los equipos de estación base inalámbrica.

Basado en funciones de ahorro de energía y predicción de carga de tráfico basada en IA, la solución de ahorro de energía de red 4G y 5G de ZTE, PowerPilot, es la primera de la industria en introducir el ahorro de energía de conciencia de servicio impulsado por IA. Mediante la identificación de los tipos de servicio y sus diferencias de eficiencia energética, PowerPilot puede evaluar los requisitos de servicio en tiempo real y apoyar el servicio con redes de mayor eficiencia energética para maximizar la eficiencia energética en toda la red.

De acuerdo con los cálculos de configuración de red típicos, la energía ahorrada por la solución PowerPilot es el doble que la de las soluciones convencionales de ahorro de energía basadas en IA, y puede ahorrar hasta un 20% de energía en una red multimodo, reduciendo así de manera efectiva el gasto operativo. Hasta la fecha, la solución de ahorro de energía PowerPilot de ZTE se ha implementado en más de 600.000 sitios con más de 20 redes en todo el mundo, ahorrando a los operadores más de 1.000 millones de dólares en gastos de electricidad.

"ZTE siempre ha asumido el ahorro de energía y la reducción del consumo como su responsabilidad, y se ha comprometido con el desarrollo de tecnologías innovadoras", dijo Jason Tu, portavoz técnico de ZTE y científico principal de productos NFV/SDN de ZTE. "Al aumentar la eficiencia tecnológica y el consumo, ZTE ha trabajado con los operadores para construir redes verdes 5G, para cumplir conjuntamente su promesa de 'Acción Climática' a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDG)".

