ZTE en GSMA Intelligence publiceren whitepaper over groene 5G - 5G-energie-efficiëntie, groen is het nieuwe zwart

SHENZHEN, China, 26 november 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie voor het gebruik van mobiel internet door bedrijven en consumenten, heeft een whitepaper gepubliceerd over zijn 5G Summit & User Congress on Green 5G, "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black", geschreven door GSMA Intelligence, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in telecom-, media- en technologieonderzoek (TMT) en onderdeel van het bredere GSMA.

De whitepaper analyseert de achtergrond en principes van het bouwen en verbeteren van de energie-efficiëntie van communicatienetwerken in het 5G-tijdperk vanuit aspecten van kostenreductie, optimalisatie van netwerkprestaties, energiezekerheid en bijdrage aan wereldwijde reductie van koolstofemissies. Het geeft ook een overzicht van de haalbaarheid van energiebesparing en vermindering van het verbruik door innovatie van aspecten van radiotoegangsnetwerken en bredere netwerkplanning.

Volgens de whitepaper moet elk onderdeel van het 5G-netwerk afzonderlijk worden behandeld om het energieverbruik van radiotoegangsbasisstations fundamenteel te verminderen. Doeltreffende hulpmiddelen zijn onder meer het toepassen van efficiëntere batterijoplossingen, het verlagen van het energieverbruik van apparatuur, het implementeren van intelligentere AI-gestuurde slaapstanden en een meer gerichte planning van netwerkimplementatie. Deze maatregelen kunnen leiden tot end-to-end energiebesparing en vermindering van het verbruik van radiotoegangsbasisstations, en kunnen een groen communicatienetwerk bouwen ten behoeve van mensen.

Om de wereldwijde doelstellingen tegen klimaatverandering te helpen en de operationele kosten van mobiele netwerken te verlagen, is energiebesparing een belangrijke prioriteit en missie van de telecommunicatie-industrie geworden. Nu mobiele netwerken mensen bijna overal en altijd toegang, gemak en entertainment bieden, zal het stroom- en energieverbruik zonder ingrijpen drastisch toenemen naarmate meer mensen hun smartphones gebruiken voor video en andere toepassingen via LTE en 5G waarvoor veel bandbreedte nodig is. Draadloos toegangsnetwerk verbruikt het grootste deel van de energie van het mobiele netwerk en wordt beschouwd als de belangrijkste factor van energieverbruik. Volgens de whitepaper zal het dataverkeer tussen nu en 2025 per gebruiker verdrievoudigen. De inzet en uitbreiding van LTE- en 5G-netwerken zal onvermijdelijk leiden tot een grotere druk op het energieverbruik van het netwerk.

"Energie is een zeer groot deel van de kostenbasis voor de serviceproviders, variërend van 20% tot 40% van Opex in de hele industrie", zegt Tim Hatt, hoofd onderzoek bij GSMA Intelligence. "De zaken gaan snel met energie-efficiënte netwerktechnologieën en het opnieuw in evenwicht brengen van brandstofbronnen in de richting van hernieuwbare energiebronnen naarmate meer telco's ambitieus toegroeien naar koolstofneutraal en uiteindelijk nul emissies. Energie- en klimaatinspanningen zijn nu zeer belangrijke doelstellingen als onderdeel van het zakendoen en niet slechts een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen."

In de afgelopen jaren heeft ZTE meer dan 500 octrooiaanvragen voor groene 5G-innovatie ingediend. Door middel van de high-performance chipsets ontwikkeld door ZTE, toonaangevend structureel ontwerp en intelligente netwerkbesturingstools, heeft ZTE continu het stroomverbruik van draadloze basisstationapparatuur weten terug te dringen.

Op basis van energiebesparende functies en AI-gebaseerde voorspelling van verkeersbelasting, is ZTE's 4G- en 5G-netwerkenergiebesparende oplossing, PowerPilot, de eerste in de branche die AI-aangedreven servicebewuste energiebesparing introduceert. Door het identificeren van soorten services en de verschillen in energie-efficiëntie daarvan, kan PowerPilot de servicevereisten in realtime evalueren en de service ondersteunen met netwerken met een hogere energie-efficiëntie om de energie-efficiëntie in het hele netwerk te maximaliseren.

Volgens berekeningen van de netwerkconfiguratie is de energiebesparing door de PowerPilot-oplossing twee keer zo veel als die van de conventionele, op AI gebaseerde, energiebesparende oplossingen, en kan het tot 20% energie besparen in een multi-mode netwerk, waardoor het de operationele uitgaven verlaagt. Tot op heden is de energiebesparende oplossing PowerPilot van ZTE ingezet op meer dan 600.000 locaties met meer dan 20 netwerken wereldwijd, waardoor telecombedrijven meer dan $ 1 miljard aan elektriciteitskosten besparen.

"ZTE heeft energiebesparing en verbruiksvermindering altijd als zijn verantwoordelijkheid gezien en heeft zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën", aldus Jason Tu, technisch woordvoerder van ZTE en hoofdwetenschapper van NFV/SDN-producten bij ZTE. "Door de technologische efficiëntie en het verbruik te verhogen, heeft ZTE samen met telecombedrijven gewerkt aan het bouwen van groene 5G-netwerken, om gezamenlijk zijn belofte van 'klimaatactie' voor de doelen van duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals - SDG's) van de VN na te komen."

Onderstaande links geven toegang tot de whitepaper "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black":

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011241046.pdf

https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=54165956&file=241120-5G-energy.pdf

Klik op de volgende link voor de korte introductie van de whitepaper "5G Energy Efficiencies, Green is the New Black":

https://www.facebook.com/watch/?v=4692508470821594

