Zu Ehren des Muttertags unterstützt LILYSILK stolz Baby2Baby und hilft der Organisation, 250.000 Windeln für Mütter und ihre Babys im ganzen Land bereitzustellen

Bundesweite Unterstützung für Mütter und Kinder in Not

NEW YORK, 12. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Muttertags ist LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, stolz darauf, die nationale gemeinnützige Organisation Baby2Baby zu unterstützen und ihr dabei zu helfen, 250.000 Windeln an bedürftige Familien in den Vereinigten Staaten zu verteilen.

LILYSILK Proudly Supports Baby2Baby by Helping The Organization Provide 250,000 Diapers to Mothers and Their Babies Nationwide

Diese Initiative ist Teil des Engagements von LILYSILK, gefährdete Gemeinschaften zu unterstützen und die Lebensqualität zu verbessern, und steht im Einklang mit den Grundwerten des Unternehmens: Mitgefühl und unternehmerische Verantwortung.

Ein Engagement für einen Unterschied

Baby2Baby ist eine nationale gemeinnützige Organisation, die in Armut lebende Kinder mit Windeln, Kleidung und allem Notwendigen versorgt, das jedes Kind verdient. Fast die Hälfte der von Baby2Baby betreuten Familien wird von alleinerziehenden Müttern geführt, die oft vor schwierigen Entscheidungen stehen, wie z. B., ob sie Lebensmittel oder Windeln kaufen sollen. Daten zeigen, dass jede zweite Familie in den USA Probleme hat, sich genügend Windeln zu leisten, damit ihr Baby bzw. ihr Kind sauber, trocken und gesund bleibt. Wenn Baby2Baby Kinder mit dem Nötigsten versorgt, können die Familien ihre äußerst begrenzten Mittel für Lebensmittel und Miete ausgeben.

Im Geiste des Muttertags ermutigt LILYSILK seine Community dazu, persönliche Geschichten zu Ehren der Mutterschaft zu teilen. Von liebgewonnenen Traditionen bis hin zu einfachen Gesten der Wertschätzung zeigen diese Geschichten die Liebe und Hingabe von Müttern überall. LILYSILK ist dankbar für die kontinuierliche Unterstützung durch seine Kunden und Partner, die es ermöglicht, das Leben von Müttern und Kindern im ganzen Land entscheidend zu verbessern.

„Wir sind stolz darauf, Baby2Baby und seine Mission, Mütter und Kinder in Not mit lebenswichtigen Dingen zu versorgen, zu unterstützen", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Der Muttertag ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine eindringliche Erinnerung an die täglichen Herausforderungen, denen sich viele Familien stellen müssen. Mit der Bereitstellung dieser lebenswichtigen Artikel wollen wir die Belastungen für Mütter im ganzen Land lindern und die Freude an diesem besonderen Tag teilen."

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken. Die Sorge für Menschen und unseren Planeten sind unsere Motivation Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, an jedem Tag und für immer den höchsten Komfort bieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von LILYSILK.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2409611/LILYSILK_Proudly_Supports_Baby2Baby_Helping_The_Organization_Provide_250_000.jpg