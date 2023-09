Zuberitamab (Anruixi®), le premier anticorps anti-CD20 de classe I développé sur le sol national par BioRay Pharmaceutical, a été approuvé pour sa commercialisation en Chine

SHANGHAI, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, BioRay Pharmaceutical Co., Ltd. (ci-après dénommée « Bioray ») a annoncé que son produit biologique thérapeutique novateur de classe I, Zuberitamab Injection (nom commercial : Anruixi®), indiqué pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) CD20-positif, a été officiellement approuvé pour la commercialisation par la National Medical Products Administration (NMPA).

Dans les études précliniques, Anruixi® a montré une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) plus forte, un plus grand volume de distribution à l'état d'équilibre et une clairance plus soutenue des lymphocytes B, ce qui démontre une meilleure efficacité par rapport à d'autres produits. Des résultats positifs ont été observés dans le cadre d'un essai clinique d'Anruixi® de phase III randomisé, en double aveugle et contrôlé par un traitement actif, mené dans 43 sites d'étude dans tout le pays avec 487 sujets recrutés. Dans l'étude comparative avec Rituximab, le taux de réponse global d'Anruixi® + CHOP n'était pas inférieur à celui de R-CHOP chez les patients atteints de LDGCB au stade précoce, et son taux de réponse complet était significativement plus élevé que celui du R-CHOP. En ce qui concerne la survie à long terme, le groupe Anruixi® a obtenu de meilleurs taux de SSP et de SG sur 1 an, 2 ans et 3 ans par rapport au groupe Rituximab.

En tant que premier médicament anti-CD20 de classe I développé en Chine, Anruixi® deviendra le prochain produit majeur de BioRay après Anruize®. De plus, des recherches cliniques sont menées pour explorer l'utilisation d'Anruixi® dans le domaine des maladies auto-immunes, comme la thrombocytopénie immunitaire primaire (TIP).

« En tant que sixième produit de la société sur le marché et premier nouveau médicament dans le domaine de l'immunologie des tumeurs, nous sommes particulièrement reconnaissants des efforts considérables déployés par les chercheurs cliniques qui ont participé à l'étude clinique du produit, par nos partenaires et par nos collègues de Bioray », a déclaré le Dr Haibin Wang, PDG de Bioray. « À l'avenir, Bioray continuera à se concentrer sur le domaine de l'immunologie et les besoins médicaux non satisfaits, en proposant plus d'options de traitement clinique et en apportant plus de solutions médicales aux patients. »

BioRay est un pionnier de l'industrie biopharmaceutique chinoise qui se concentre sur les maladies à médiation immunitaire. Son vaste portefeuille de produits auto-immuns et oncologiques comprend six produits commercialisés et plus de 10 médicaments candidats en phase clinique. Exploitant une plateforme entièrement intégrée avec des capacités de bout en bout dans les domaines de la découverte de médicaments, du développement clinique, de la fabrication et de la commercialisation, BioRay emploie plus de 1 700 personnes dans le monde, avec des sites principaux à Taizhou, Hangzhou, Shanghai et San Diego.

