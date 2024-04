zuMedia Inc. spouští revoluční reklamní a vysílací platformu s cílem využít výnosy z reklamy k podpoře nové rovnováhy bohatství

NEW YORK, 12. dubna 2024 /PRNewswire/ -- Společnost zuMedia Inc. dnes oficiálně oznámila spuštění portálu Backskin.com s vlastním softwarem, který má potenciál přinést do americké pokladny značné množství financí.

When You Get The Notion To Do Some Promotion, Put Your Backskin In Motion!

Backskin je revoluční služba umožňující jakékoli platformě sociálních médií nabízet zpeněžení prostoru za profilovými obrázky členů. Inzerentem může být kdokoli a kdokoli také může vydělávat, pokud umožní inzerentům, aby prezentovali své sdělení, reklamu nebo pořad jednoduchým přihlášením do služby Backskin. Tajný recept v technologii, která čeká na udělení patentu, přináší nástroj pro spravedlivé a rovnoměrné generování příjmů pro obě platformy i příslušného vlastníka každé profilové stránky (sociální sítě, e-commerce, mobilní sítě atd.).

Tento neotřelý nosič online reklamy chce nabídnout nový obchodní model, který rozšiřuje spektrum potenciálních reklamních příležitostí a vytváří zdroje příjmů s nízkými náklady. Zároveň má za cíl v celosvětovém měřítku posílit postavení běžných uživatelů sociálních sítí připravením cesty pro spravedlivé a rovnocenné sdílení příjmů z reklamy a poskytnutím větší kontroly nad jejich profily, a to hned několika způsoby: tím, že si sami zvolí, zda a jakou reklamu chtějí na svých profilech umístit; tím, že vytvoří nové zdroje příjmů nejen pro tvůrce obsahu sociálních sítí, ale pro každého z nás; a tím, že zcela sám o sobě demokratizuje sektor online reklamy, vysílání a internetu.

Z reklamy Backskin může profitovat kdokoli. Platformy získávají další příjmy z reklamy. Uživatelé platforem mohou zpeněžit mediální prostor Backskin s nemalým výdělkem. A konečně inzerenti mohou těžit z možnosti efektivněji vynakládat reklamní prostředky a účinněji cílit reklamu na přístupné publikum, což zajistí lepší alokaci prostředků a návratnost investic.

Uživatel služby Backskin může s minimálním úsilím a zanedbatelnými Backskin poplatky významně vydělat. Na jednoho uživatele v každém regionu denně připadá 8640 desetisekundových reklamních prostorů Backskin. Pokud si uživatel denně rezervuje pouze skromných 10 % z celkového počtu reklamních slotů Backskin z jednoho regionu při sazbě pouhý jeden dolar za slot, může ročně získat hrubý příjem přibližně 134.000 USD.

Na internetu a v mobilních zařízeních je k dispozici nekonečné množství prostorů Backskin, díky čemuž se společnost Backskin Inc. stává první společností, která dokáže nasměrovat do americké a globální ekonomiky značné množství daňových prostředků.

Ačkoli DMDb.com je na scéně sociálních médií nováčkem a teprve se připravuje na své oficiální spuštění, služby pro pronájem reklamy a vysílání Backskin jsou na této platformě již na zkoušku k dispozici vzhledem k ambicím DMDb stát se novým zlatým standardem distribuce veškerých médií.

Díky tomu, že inzerenti nyní mohou zkoumat, cílit a vytvářet vlastní publikum, si společnost Backskin.com vytvořila cestu, jak se skutečně „trefit do černého", pokud jde o personalizaci reklam a způsob, jakým je publikum a trhy přijímají a konzumují. Tento inovativní vývojový plán a proces umožňuje hlouběji oslovit cílové skupiny a zaměřit se na reklamní sdělení s cíleným zapojením a dobrovolnou účastí publika namísto vynucené.

Tvůrci Phyllis Jagerová a Barry Terach, hlavní investor Mark Cuban a vedoucí vývojový tým Backskin Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan, hlavní programátor Kishan Kachhadiya a právní ředitel Mark Rosenberg jsou přesvědčeni, že síla Backskin je prostředkem k ukončení přemrštěných nákladů na reklamu, nevhodného umisťování reklam, šíření misinformací a dezinformací prostřednictvím reklam, plýtvání prostředky na reklamu a nízké návratnosti investic, nuceného sledování nežádoucího reklamního obsahu, zneužívání uživatelů platformy na mnoha úrovních a jejich kupování a prodávání ze strany platforem a marketingových agentur.

Backskin.com a DMDb.com jsou jen dvěma zástupci nesčetné řady inovativních projektů z dílny jejich mateřské společnosti zuMedia Inc. Závazek zuMedia Inc.přinášet produkty a služby pro celkové zlepšení společnosti potvrzují mimo jiné iniciativy, jako je zábavný tiktokový profil fatSu, jehož videa lze shlédnout přes @HappenstanceManor (PJ), či připravované projekty, jako např. PropertyDuds, což je projekt zaměřený na transformaci realitního sektoru, nebo platforma Feudr, na níž se uživatelé mohou zapojit do debat na různá témata od globálních politických událostí až po osobní tipy do domácnosti.

Společným prvkem, který stmeluje celé portfolio projektů společnosti, je její hlavní závazek vyvíjet inovativní technologie, které vyrovnávají podmínky pro spotřebitele, přičemž zároveň podporují pocit hravosti a zábavy a poskytují příležitost věnovat podstatnou část jejích příjmů na podporu humanitárních cílů.

Pro více informací o společnosti zuMedia Inc. a jejích inovativních počinech navštivte její webové stránky na adrese www.zuinc.com. V případě dotazů nebo zájmu o další informace kontaktujte Phyllis Jagerovou na [email protected] .