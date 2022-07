Zurich Insurance Germany choisit Cognizant comme partenaire informatique stratégique pour transformer son environnement applicatif dans le secteur de l'assurance générale

Un accord pluriannuel transformera les applications de l'assureur pour améliorer l'expérience numérique de ses clients et partenaires en Allemagne

TEANECK, New Jersey, 7 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé aujourd'hui avoir étendu ses relations avec Zurich Beteiligungs-AG, la filiale allemande du leader mondial de l'assurance Zurich Insurance Group (Zurich), afin de l'aider à offrir davantage de services numériques à ses clients et partenaires. Dans le cadre du nouvel accord pluriannuel, Cognizant travaillera en étroite collaboration avec la filiale allemande de Zurich pour simplifier, moderniser, gérer et maintenir l'environnement des applications d'entreprise de l'assureur dans le secteur de l'assurance générale. Ce partenariat permettra de mettre en place des équipes DevOps conjointes et vise à étendre les capacités d'intelligence artificielle (IA), de données, d'ingénierie logicielle et de cloud de Zurich en Allemagne.

Avec le regroupement de ses applications dans le secteur de l'assurance générale sous la gestion conjointe du service informatique interne et de Cognizant en tant que fournisseur de services informatiques stratégiques clés, la filiale allemande de Zurich devrait réduire le coût total de possession, accélérer la mise en marché de nouveaux services et produits numériques, et jeter les bases d'une mise en œuvre numérique et agile de l'entreprise.

« Zurich poursuit son parcours d'évolution numérique accélérée pour répondre aux besoins en évolution rapide de nos clients et partenaires et créer un lien plus étroit avec eux. Cognizant a fait ses preuves en tant que partenaire stratégique compétent et fiable, et nous sommes impatients de capitaliser davantage sur son expertise de l'industrie pour faire progresser notre transformation numérique », a déclaré Jens Becker, directeur des services informatiques de la filiale allemande de Zurich.

Le nouvel accord reprend et élargit considérablement l'accord existant des deux sociétés, accord en vertu duquel Cognizant a mis en œuvre et géré avec succès les produits d'assurance générale de Zurich sur Guidewire.

« Des clients innovants et avant-gardistes comme Zurich comprennent l'importance de collaborer avec un partenaire informatique stratégique pour les aider à réaliser leur transformation numérique et à atteindre leurs objectifs commerciaux », a déclaré Rolf Werner, responsable de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse chez Cognizant. « Nous sommes heureux d'avoir été choisis par Zurich pour étendre notre collaboration fructueuse, et nous mettrons à profit notre expertise approfondie dans la modernisation, le développement et la maintenance des applications, ainsi que notre connaissance approfondie du secteur de l'assurance, pour offrir encore plus de valeur et aider Zurich à répondre aux besoins de ses clients. »

À propos de Zurich Group Germany

Zurich Group Germany fait partie de Zurich Insurance Group dont les activités sont déployées dans le monde entier. Avec un revenu de primes (2021) d'environ 6,3 milliards d'euros, des investissements de 53 milliards d'euros et environ 4 500 employés, l'entreprise, qui propose une large gamme de produits d'assurance vie et de biens, fait partie des principaux assureurs en Allemagne. Zurich propose des produits et des solutions innovants, puissants et durables pour l'assurance, la prévention et la gestion des risques à partir d'une seule source. Fidèle à son objectif de « créer ensemble un avenir meilleur », Zurich aspire à être l'une des entreprises les plus responsables et les plus percutantes au monde.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser leurs technologies, à réinventer leurs processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en constante évolution. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Découvrez comment sur le site www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

