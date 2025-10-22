ZYLiQ amplía la automatización de la redacción regulatoria con el lanzamiento de la versión 4.0

- Z YLiQ amplía la automatización de la redacción regulatoria con el lanzamiento de la versión 4.0 y nuevos módulos regulatorios

PRINCETON, N.J., 22 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- ZYLiQ, líder en soluciones impulsadas por IA/ML para redacción médica regulatoria, anunció hoy el lanzamiento de ZYLiQ versión 4.0, que avanza aún más en la automatización y eficiencia en los informes de estudios clínicos (CSR) y se expande a nuevos módulos de documentos regulatorios.

Como pionero reconocido de la industria en GenAI para la redacción regulatoria, ZYLiQ acelera el desarrollo de CSR en un 75 %. La alta tasa de renovación de clientes destaca tanto la innovación como la eficacia de la plataforma de ZYLiQ para abordar los desafíos de la redacción regulatoria.

La versión 4.0 introduce un conjunto de mejoras para la automatización de CSR , que incluyen :

Predicción automática del tipo de fuente para las secciones añadidas por el usuario

Creación optimizada de sinopsis

Conversión de tiempos verbales, redacción optimizada y generación de resúmenes en el texto con GenAI

Redacción asistida por IA de las secciones de conclusiones sobre seguridad y eficacia

Además, se estrenan nuevos módulos en ZYLiQ 4.0 para otros documentos regulatorios que utilizan GenAI:

Narrativas de seguridad: extrae automáticamente datos de listados, conjuntos de datos SDTM/ADaM y perfiles de pacientes para generar rápidamente narrativas de seguridad. Los clientes informan una reducción del 90 % en el tiempo de finalización.

Generación de ICF: incorpora el contenido del protocolo y del folleto del investigador para guiar a los redactores en la creación automatizada del Formulario de Consentimiento Informado (ICF), incorporando plantillas específicas para el patrocinador.

PLS : g enera automáticamente un Resumen en lenguaje sencillo utilizando CSR como entrada en un lenguaje común.

PLPS : g enera automáticamente un resumen del protocolo en lenguaje sencillo.

Redacción y anonimización: enmascar a o anonimi za cualquier información confidencial en cualquier documento

Para validar sus afirmaciones, ZYLiQ ofrece a sus clientes potenciales una prueba piloto gratuita de dos semanas, que permite comparar directamente los procesos heredados con la automatización acelerada de ZYLiQ.

"Nuestro enfoque en la automatización de documentos regulatorios, en lugar de reducir los esfuerzos a diversos tipos de documentos, nos ha permitido crear una solución excepcionalmente eficaz", afirmó Farha Feroze, inventora y directora de gestión de productos de ZYLiQ. "Con la versión 4.0, nos entusiasma expandirnos más allá de CSR y ofrecer el mismo nivel de innovación a otros documentos regulatorios. Estoy orgullosa del esfuerzo de mi equipo por adoptar tecnologías avanzadas y mejores casos de uso".

A cerca de ZYLiQ

Con tres décadas de experiencia en CRO Symbiance, ZYLiQ combina un profundo conocimiento del sector de las ciencias de la vida con una innovación demostrada en IA/ML y un profundo conocimiento de las necesidades de los clientes.

Contact o : [email protected] || www.zyliq.ai || +1 949-878-2121

