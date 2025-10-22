ZYLiQ étend l'automatisation de la rédaction réglementaire avec le lancement de la version 4.0 et de nouveaux modules réglementaires

PRINCETON, New Jersey, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- ZYLiQ, plateforme leader des solutions de rédaction médicale réglementaire basées sur l'IA/apprentissage automatique, a annoncé aujourd'hui la sortie de sa version 4.0, qui renforce l'automatisation et l'efficacité des rapports d'études cliniques en s'étendant à de nouveaux modules de documents réglementaires.

Pionnière reconnue de l'IA générative appliquée à la rédaction de textes réglementaires, la plateforme ZYLiQ accélère l'établissement des rapports d'études cliniques de 75 %. Le fort taux de renouvellement des clients souligne à la fois l'innovation et l'efficacité de ZYLiQ pour répondre aux défis de la rédaction réglementaire.

La version 4.0 introduit une série d'améliorations visant à automatiser les rapports d'études cliniques, notamment :

La prédiction automatique du type de source pour les parties ajoutées par l'utilisateur





La création d'un contenu synoptique optimisé





La conversion des temps, la rédaction allégée et la production de résumés dans le texte, pilotées par l'IA générative





La rédaction assistée par IA des parties conclusives sur l'innocuité et l'efficacité

En outre, de nouveaux modules font leur apparition dans ZYLiQ 4.0, destinés à d'autres documents réglementaires s'appuyant sur l'IA générative :

Présentation des données de sécurité – Extraction automatique de données à partir de listes, d'ensembles de données SDTM/ADaM et de profils de patients pour générer rapidement des descriptifs de sécurité, ce qui réduit de 90 % la durée d'exécution selon les clients.





– Extraction automatique de données à partir de listes, d'ensembles de données SDTM/ADaM et de profils de patients pour générer rapidement des descriptifs de sécurité, ce qui selon les clients. Génération de formulaires de consentement éclairé – Intégration du contenu du protocole et de la brochure de l'investigateur pour guider les rédacteurs dans la création automatisée de formulaires de consentement éclairé, en incluant des modèles spécifiques au promoteur.





– Intégration du contenu du protocole et de la brochure de l'investigateur pour guider les rédacteurs dans la création automatisée de formulaires de consentement éclairé, en incluant des modèles spécifiques au promoteur. Résumé en langage clair – Génération automatique d'un résumé en langage clair à partir du rapport d'étude clinique.





– Génération automatique d'un résumé en langage clair à partir du rapport d'étude clinique. Résumé du protocole en langage clair – Génération automatique d'un résumé du protocole en langage clair.





– Génération automatique d'un résumé du protocole en langage clair. Rédaction et anonymisation – Masquage ou anonymisation de toute information sensible dans n'importe quel document.

Pour prouver la qualité de ses prestations, ZYLiQ offre à ses clients potentiels un essai pilote gratuit de deux semaines, qui leur permettra de comparer directement les processus existants et l'automatisation accélérée proposée par ZYLiQ.

« En nous concentrant sur l'automatisation des documents réglementaires plutôt qu'en éparpillant nos efforts sur de nombreux types de documents, nous avons réussi à mettre au point une solution exceptionnellement efficace », a déclaré Farha Feroze, créatrice de ZYLiQ et directrice de la gestion de produit. « Avec la version 4.0, nous sommes ravis d'aller au-delà de la rédaction de rapports d'études cliniques en systématisant ce même niveau d'innovation pour d'autres documents réglementaires. Je suis fière du travail réalisé par mon équipe pour adopter des technologies de pointe et en améliorer l'application pratique. »

À propos de ZYLiQ

Riche de trois décennies d'expérience au sein de l'organisme de recherche sous contrat Symbiance, ZYLiQ associe des compétences approfondies dans le domaine des sciences de la vie, des capacités d'innovation éprouvées en matière d'IA/apprentissage automatique et une compréhension détaillée des difficultés rencontrées par les clients.

