ZYLiQ erweitert die Automatisierung des regulatorischen Schreibens mit der Einführung von Version 4.0 und neuen regulatorischen Modulen

PRINCETON, N.J., 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ZYLiQ, ein führender Anbieter von KI/ML-gesteuerten Lösungen für das Regulatory Medical Writing, gab heute die Veröffentlichung von ZYLiQ Version 4.0 bekannt, die die Automatisierung und Effizienz bei der Berichterstattung über klinische Studien (Clinical Study Reporting, CSR) weiter vorantreibt und neue regulatorische Dokumentenmodule umfasst.

Als anerkannter Branchenpionier im Bereich GenAI für die Erstellung regulatorischer Texte beschleunigt ZYLiQ die CSR-Entwicklung um 75 %. Die hohe Verlängerungsrate der Kunden unterstreicht sowohl die Innovation als auch die Effektivität der ZYLiQ-Plattform bei der Bewältigung der Herausforderungen bei der Erstellung regulatorischer Texte.

Version 4.0 enthält eine Reihe von Verbesserungen für die CSR-Automatisierung, darunter:

Automatische Vorhersage der Quellenart für vom Benutzer hinzugefügte Abschnitte





Optimierte Erstellung von Synopseninhalten





GenAI-gestützte Umwandlung von Zeitformen, schlankes Schreiben und Erstellung von Zusammenfassungen im Text





AI-unterstützte Abfassung der Abschnitte über Sicherheit und Wirksamkeit

Darüber hinaus debütieren in ZYLiQ 4.0 neue Module für andere regulatorische Dokumente mit GenAI:

Safety Narratives – Extrahiert automatisch Daten aus Listen, SDTM/ADaM-Datensätzen und Patientenprofilen, um schnell Sicherheitsbeschreibungen zu erstellen. Kunden berichten, dass die Zeit bis zur Fertigstellung um 90 % reduziert .





– Extrahiert automatisch Daten aus Listen, SDTM/ADaM-Datensätzen und Patientenprofilen, um schnell Sicherheitsbeschreibungen zu erstellen. Kunden berichten, dass . ICF-Generierung – Erfasst den Inhalt von Protokollen und Prüfarztbroschüren (Investigator's Brochures, IB), um die Autoren durch die automatische Erstellung von Formularen für Einwilligungserklärungen (Informed Consent Form, ICF) zu leiten, unter Einbindung sponsorenspezifischer Vorlagen.





– Erfasst den Inhalt von Protokollen und Prüfarztbroschüren (Investigator's Brochures, IB), um die Autoren durch die automatische Erstellung von Formularen für Einwilligungserklärungen (Informed Consent Form, ICF) zu leiten, unter Einbindung sponsorenspezifischer Vorlagen. PLS – Erzeugt automatisch eine Zusammenfassung in einfacher Sprache unter Verwendung von CSR als Eingabe in Laiensprache.





– Erzeugt automatisch eine Zusammenfassung in einfacher Sprache unter Verwendung von CSR als Eingabe in Laiensprache. PLPS – Erzeugt automatisch eine Zusammenfassung des Protokolls in einfacher Sprache für Laien.





– Erzeugt automatisch eine Zusammenfassung des Protokolls in einfacher Sprache für Laien. Redigieren und Anonymisieren – Maskieren oder anonymisieren Sie sensible Informationen in beliebigen Dokumenten.

Damit potenziellen Kunden sich von der Leistungsfähigkeit der Lösung überzeugen können, bietet ZYLiQ ein kostenloses zweiwöchiges Pilotprojekt an, das einen direkten Vergleich zwischen den alten Prozessen und der beschleunigten Automatisierung von ZYLiQ ermöglicht.

„Unser Fokus auf die Automatisierung von Dokumenten mit regulatorischen Inhalten – anstatt unsere Bemühungen auf viele verschiedene Dokumententypen zu verteilen – hat es uns ermöglicht, eine außerordentlich effektive Lösung zu entwickeln", so Farha Feroze, Erfinder von ZYLiQ und Director of Produkt Management. „Wir freuen uns, mit der Version 4.0 über CSR hinauszugehen und das gleiche Maß an Innovation für andere regulatorische Dokumente zu bieten. Ich bin stolz auf die Bemühungen meines Teams um die Einführung fortschrittlicher Technologien und besserer Anwendungsfälle."

Informationen zu ZYLiQ

Aufbauend auf drei Jahrzehnten Erfahrung bei CRO Symbiance kombiniert ZYLiQ tiefgreifende Fachkenntnisse in den Biowissenschaften mit bewährter KI/ML-Innovation und einem tiefgreifenden Verständnis für die Probleme der Kunden.

