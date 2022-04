Zymo Research faz investimento estratégico na Star Array para desenvolver uma plataforma automatizada de extração de ácido nucleico/PCR super rápida para o mercado de POCT

O foco da Star Array tem sido o desenvolvimento de um sistema automatizado de purificação de ácido nucleico (à base de cassetes), juntamente com sua tecnologia de amplificação de ácido nucleico super rápida. A empresa fabrica e comercializa diversos analisadores genéticos, incluindo seu principal produto, o XDive ™ , uma plataforma de qPCR super rápida, com kits e softwares relacionados. Durante o surto da COVID-19, a Star Array desenvolveu um teste para detecção do SARS-CoV-2 utilizando seu sistema XDive ™ . Todo o processo, da coleta da amostra até o resultado, leva menos de 45 minutos, e o sistema pode ser usado em qualquer ambiente clínico. Atualmente, a Star Array está trabalhando no processo de Autorização de Uso Emergencial (AUE) com a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA por meio da iniciativa Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx ® ) dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Desde sua fundação em 1994, a Zymo Research é renomada por suas tecnologias de análise e extração de DNA/RNA. Seu objetivo tem sido desenvolver kits e dispositivos de coleta de amostras mais eficientes que simplifiquem e reduzam o tempo necessário para isolar ácidos nucleicos em laboratório. A Zymo Research fará parceria com a Star Array para desenvolver cassetes prontos contendo os reagentes necessários para o kit de teste da COVID-19 da Star Array, bem como o futuro POCT.

"A poderosa instrumentação de PCR da Star Array coloca a empresa na vanguarda da tecnologia de PCR com seu sistema de PCR XDive™, que pode concluir uma típica execução de qPCR multiplex de 40 ciclos no prazo de cinco a sete minutos. Acoplados ao sistema da Star Array, os reagentes de purificação de DNA/RNA e testes à base de ácido nucleico da Zymo Research viabilizarão um fluxo de trabalho de entrada de amostras/apresentação de resultados simplificado. Por meio de nosso investimento na Star Array, desenvolveremos produtos direcionados a POCT no mercado global", disse Marc Van Eden, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Zymo Research.

"A Zymo Research e a Star Array desenvolveram negócios na interseção da ciência e tecnologia, e compartilhamos uma visão de tecnologia de PCR ultrarrápida que permitirá que os testes de PCR em pontos de atendimento sejam analisados em apenas alguns minutos em consultórios médicos, laboratórios e hospitais. Juntos, nos empenharemos para desenvolver ainda mais produtos POCT no futuro", disse o Dr. Yanhui Liu, vice-presidente da Star Array Pte. Ltd.

Para saber mais sobre as tecnologias de extração e testes de DNA/RNA da Zymo Research, acesse o site da empresa. Para mais informações sobre a tecnologia da Star Array, clique aqui: https://www.star-array.com/research-tools.

Informações sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que, desde 1994, atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração. A visão da empresa, "a beleza da ciência é simplificar as coisas", se reflete em todos seus produtos, desde a epigenética até as tecnologias de purificação de DNA/RNA. Reconhecida historicamente como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias de sequenciamento de nova geração (NGS) de alta qualidade e fáceis de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Sobre a Star Array Pte Ltd

A Star Array é uma desenvolvedora líder de testes genéticos super rápidos no local, produzidos com base em novos processos integrados de preparação de amostras e qPCR. A empresa se concentra em tecnologias de amplificação e extração de ácido nucleico super rápidas. A demanda por um rápido tempo de resposta levou a Star Array a oferecer testes genéticos super rápidos para o tratamento de precisão no local em consultórios médicos e testes de laboratório de rotina em hospitais. A Star Array está sediada em Singapura. Entre em contato com a Star Array pelo site https://www.star-array.com.

FONTE Zymo Research Corp.

