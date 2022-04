Zymo Research strategicky investuje do společnosti Star Array s cílem vyvinout platformu pro automatizovanou extrakci nukleových kyselin a superrychlou PCR pro trh POCT

IRVINE, Kalifornie, 28. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Společnosti Zymo Research a Star Array dnes oznámily strategickou investici společnosti Zymo Research do podílu ve společnosti Star Array, soukromé biomedicínské technologické společnosti sídlící v Singapuru. Investice jim umožní spojit technologie pro purifikaci nukleových kyselin a testování společnosti Zymo Research s inženýrskými a automatizačními znalostmi společnosti Star Array a expandovat na rozvíjející se trhy s produkty pro výzkumné účely (For Research Use Only, FRUO) a diagnostiku včetně testování v místě péče (Point Of Care Testing, POCT).