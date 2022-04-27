Zymo Research инвестирует в Star Array на разработку платформы для экспресс-диагностики

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Zymo Research Corp.

Apr 27, 2022, 15:30 ET

- Zymo Research инвестирует в Star Array на разработку автоматизированной платформы извлечения нуклеиновых кислот/сверхбыстрой ПЦР для систем диагностики в полевых условиях (POCT)

ИРВАЙН, Калифорния, 27 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компании Zymo Research и Star Array объявили сегодня о приобретении Zymo Research доли в частной биомедицинской компании Star Array, расположенной в Сингапуре. Эти инвестиции позволят Zymo Research и Star Array объединить технологии очистки и анализа нуклеиновых кислот Zymo Research с опытом компании Star Array в области проектирования и автоматизации для проникновения на перспективные рынки оборудования для исследований и диагностики, включая FRUO (только для научных исследований) и POCT (проведение анализов на местах).

Star Array receives strategic investment from Zymo Research Corp. to develop an automated nucleic acid extraction/superfast PCR Platform for the POCT market.
Star Array receives strategic investment from Zymo Research Corp. to develop an automated nucleic acid extraction/superfast PCR Platform for the POCT market.

Компания Star Array специализируется на разработке автоматизированных систем очистки нуклеиновых кислот кассетным методом в сочетании со сверхбыстрой технологией амплификации нуклеиновых кислот. Компания производит и реализует различные генетические анализаторы, включая свой лучший продукт XDive, сверхбыструю платформу qPCR, с соответствующими реагентами и программным обеспечением. Во время вспышки COVID-19 компания Star Array разработала тест для обнаружения SARS-CoV-2 с использованием своей системы XDive. Весь процесс от тестирования до получения результата занимает менее 45 минут, и система может использоваться в любых клинических условиях. В настоящее время компания Star Array в процессе получения разрешения на экстренное применение (EUA) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в рамках программы ускорения диагностики (RADx®) для национальных учреждений здравоохранения (NIH).

Zymo Research с момента своего основания в 1994 году хорошо известна своими технологиями извлечения и анализа ДНК/РНК. Ее целью является разработка более эффективных наборов и устройств для сбора образцов, которые упрощают и сокращают время, необходимое для выделения нуклеиновых кислот в лаборатории. Zymo Research будет сотрудничать со Star Array в разработке готовых кассет, содержащих необходимые реагенты для теста на COVID-19 от Star Array, а также будущих сценариев POCT.

«Мощные средства ПЦР, разработанные компанией Star Array, выводят их на передний край технологии ПЦР, в особенности благодаря их системе XDive PCR, обеспечивающей возможность выполнения типичной серии из 40 циклов qPCR в течение 5-7 минут. В сочетании с системой Star Array предлагаемые компанией Zymo Research реагенты для очистки ДНК/РНК и методики анализа на основе нуклеиновых кислот облегчат процесс экспресс-анализа образцов. Инвестируя в Star Array, мы будем разрабатывать продукты, ориентированные на POCT на мировом рынке», — заявил вице-президент по развитию бизнеса компании Zymo Research Марк Ван Эден (Marc Van Eden).

«Компании Zymo Research и Star Array созданы на стыке науки и техники, и мы разделяем видение сверхбыстрой технологии ПЦР, которая позволит проводить ПЦР-тесты POC всего за несколько минут непосредственно в медицинских учреждениях, лабораториях и больницах. Вместе мы стремимся к созданию еще большего числа систем диагностики на местах в будущем», — заявил д-р Яньхой Лю (Yanhui Liu), вице-президент компании Star Array Pte. Ltd.

Для получения более подробной информации о технологии извлечения ДНК/РНК и анализов Zymo Research посетите их сайт. Для получения более подробной информации о технологии Star Array перейдите по этой ссылке: https://www.star-array.com/research-tools.

Информация о компании Zymo Research Corp.
Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Концепция компании «Красота науки в простоте» (The Beauty of Science is to Make Things Simple) находит отражение в ее продукции, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Давний лидер в области эпигенетики Zymo Research открывает новые возможности за счет новейших средств сбора образцов, измерений микробиома, диагностических устройств и технологий секвенирования нового поколения (NGS), отличающихся высоким качеством и простотой применения. Следите за новостями компании Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Информация о компании Star Array Pte Ltd
Star Array является одним из ведущих разработчиков сверхбыстрых методов генетического тестирования на месте на основе новейших комплексных процессов подготовки образцов и qPCR. Компания специализируется на разработке сверхбыстрых технологий амплификации и извлечения нуклеиновых кислот. Спрос на быстрые анализы побудила компанию Star Array внедрить сверхбыстрое генетическое тестирование для точной диагностики непосредственно в кабинете доктора и планового лабораторного тестирования в больницах. Штаб-квартира компании Star Array находится в Сингапуре. Подробную информацию о Star Array можно найти на сайте https://www.star-array.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1805123/Zymo_Research_Star_Array.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

SOURCE Zymo Research Corp.

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