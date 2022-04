Zymo Research инвестирует в Star Array на разработку платформы для экспресс-диагностики

Zymo Research с момента своего основания в 1994 году хорошо известна своими технологиями извлечения и анализа ДНК/РНК. Ее целью является разработка более эффективных наборов и устройств для сбора образцов, которые упрощают и сокращают время, необходимое для выделения нуклеиновых кислот в лаборатории. Zymo Research будет сотрудничать со Star Array в разработке готовых кассет, содержащих необходимые реагенты для теста на COVID-19 от Star Array, а также будущих сценариев POCT.

«Мощные средства ПЦР, разработанные компанией Star Array, выводят их на передний край технологии ПЦР, в особенности благодаря их системе XDive™ PCR, обеспечивающей возможность выполнения типичной серии из 40 циклов qPCR в течение 5-7 минут. В сочетании с системой Star Array предлагаемые компанией Zymo Research реагенты для очистки ДНК/РНК и методики анализа на основе нуклеиновых кислот облегчат процесс экспресс-анализа образцов. Инвестируя в Star Array, мы будем разрабатывать продукты, ориентированные на POCT на мировом рынке», — заявил вице-президент по развитию бизнеса компании Zymo Research Марк Ван Эден (Marc Van Eden).

«Компании Zymo Research и Star Array созданы на стыке науки и техники, и мы разделяем видение сверхбыстрой технологии ПЦР, которая позволит проводить ПЦР-тесты POC всего за несколько минут непосредственно в медицинских учреждениях, лабораториях и больницах. Вместе мы стремимся к созданию еще большего числа систем диагностики на местах в будущем», — заявил д-р Яньхой Лю (Yanhui Liu), вице-президент компании Star Array Pte. Ltd.

Для получения более подробной информации о технологии извлечения ДНК/РНК и анализов Zymo Research посетите их сайт. Для получения более подробной информации о технологии Star Array перейдите по этой ссылке: https://www.star-array.com/research-tools.

Информация о компании Zymo Research Corp.

Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Концепция компании «Красота науки в простоте» (The Beauty of Science is to Make Things Simple) находит отражение в ее продукции, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Давний лидер в области эпигенетики Zymo Research открывает новые возможности за счет новейших средств сбора образцов, измерений микробиома, диагностических устройств и технологий секвенирования нового поколения (NGS), отличающихся высоким качеством и простотой применения. Следите за новостями компании Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Информация о компании Star Array Pte Ltd

Star Array является одним из ведущих разработчиков сверхбыстрых методов генетического тестирования на месте на основе новейших комплексных процессов подготовки образцов и qPCR. Компания специализируется на разработке сверхбыстрых технологий амплификации и извлечения нуклеиновых кислот. Спрос на быстрые анализы побудила компанию Star Array внедрить сверхбыстрое генетическое тестирование для точной диагностики непосредственно в кабинете доктора и планового лабораторного тестирования в больницах. Штаб-квартира компании Star Array находится в Сингапуре. Подробную информацию о Star Array можно найти на сайте https://www.star-array.com.

