Zymo Research przeprowadza strategiczną inwestycję w Star Array, która ma na celu rozwój zautomatyzowanej platformy ekstrakcji kwasów nukleinowych i superszybkich reakcji PCR dla rynku POCT

Star Array specjalizuje się w rozwoju zautomatyzowanego (kasetowego) systemu oczyszczania kwasów nukleinowych sprzężonego z technologią superszybkiej amplifikacji kwasów nukleinowych. Firma produkuje i sprzedaje różnorodne analizatory genetyczne, w tym swój główny produkt, XDive™, superszybką platformę qPCR wraz z powiązanymi zestawami i oprogramowaniem. Podczas epidemii COVID-19, Star Array opracowała test do wykrywania SARS-CoV-2, wykorzystując swój system XDive™. Całość procesu, od pobrania próbki do uzyskania odpowiedzi, trwa mniej niż 45 minut, a system może być stosowany w każdych warunkach klinicznych. Obecnie Star Array przeprowadza proces autoryzacji zastosowania awaryjnego (EUA) w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w ramach programu szybkiego przyspieszenia diagnostyki (RADx®) Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH).

Od momentu powstania w 1994 roku Firma Zymo Research, jest powszechnie znana ze swoich technologii ekstrakcji i analizy DNA/RNA. Jej celem było opracowanie jeszcze bardziej wydajnych zestawów i urządzeń do pobierania próbek, które znacznie upraszczają i skracają czas niezbędny do wyizolowania kwasów nukleinowych w laboratorium. Spółka podejmie współpracę ze Star Array w celu opracowania gotowych kaset zawierających niezbędne odczynniki dla zestawu testowego Star Array COVID-19, jak również dla przyszłych POCT.

„Zaawansowane oprzyrządowanie Star Array pozwala firmie zajmować czołową pozycję w technologii PCR dzięki systemowi XDive™ PCR, który może wykonać typowy 40-cyklowy, wielokrotny test qPCR w ciągu 5-7 minut. W połączeniu z systemem Star Array odczynniki do oczyszczania DNA/RNA i testy oparte na kwasach nukleinowych firmy Zymo Research ułatwią bezpośredni przepływ pracy na zasadzie próbkowania (Sample-In/Answer-Out). Poprzez inwestycję w Star Array będziemy rozwijać produkty przeznaczone do POCT na rynku międzynarodowym" – poinformował Marc Van Eden, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Zymo Research.

„Zymo Research i Star Array stworzyły przedsiębiorstwa działające na styku nauki i technologii oraz mają wspólną wizję ultraszybkiej technologii PCR, która umożliwi analizę testów POC PCR w ciągu zaledwie kilku minut w gabinetach lekarskich, laboratoriach i szpitalach. Wspólnie dokładamy wszelkich starań, aby w przyszłości stworzyć jeszcze więcej produktów POCT" – powiedział dr Yanhui Liu, wiceprezes Star Array Pte. Ltd.

Aby dowiedzieć się więcej o technologiach ekstrakcji i analizy DNA/RNA firmy Zymo Research, należy odwiedzić firmową stronę internetową. Więcej informacji o technologii Star Array można uzyskać tutaj: https://www.star-array.com/research-tools.

Zymo Research Corp.

Zymo Research to spółka prywatna, która od 1994 r. dostarcza naukowcom i diagnostykom najnowocześniejsze narzędzia z dziedziny biologii molekularnej. Jej motto - „Piękno nauki leży w prostocie" - znajduje odzwierciedlenie we wszystkich oferowanych produktach, począwszy od rozwiązań z zakresu epigenetyki po technologie oczyszczania DNA/RNA. Zymo Research, od lat uznawane za lidera w dziedzinie epigenetyki, przełamuje bariery, opracowując wysokiej jakości, łatwe w stosowaniu i nowatorskie rozwiązania umożliwiające pobieranie próbek i analizę mikrobiomu oraz urządzenia diagnostyczne i technologie sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS). Odwiedź profil Zymo Research na portalach Facebook, LinkedIn, Twitter i Instagram.

Star Array Pte Ltd

Star Array to czołowy twórca superszybkich testów genetycznych wykonywanych na miejscu w oparciu o nowatorskie, zintegrowane procesy przygotowania próbek i qPCR. Firma koncentruje się na wyjątkowo szybkich technologiach amplifikacji i ekstrakcji kwasów nukleinowych. Zapotrzebowanie na krótki czas reakcji skłoniło Star Array do wprowadzenia błyskawicznych testów genetycznych do precyzyjnego leczenia na miejscu w gabinetach lekarskich i rutynowych badań laboratoryjnych w szpitalach. Star Array ma siedzibę główną w Singapurze. Kontakt z firmą pod adresem https://www.star-array.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1805123/Zymo_Research_Star_Array.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

SOURCE Zymo Research Corp.