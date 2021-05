Zymo Research libera pipeline de bioinformática de fonte aberta para detecção de variantes do SARS-CoV-2 em águas residuais

De acordo com os centros de controle e prevenção de doenças, embora a implementação de vacinas tenha tido um enorme impacto positivo no controle da pandemia de SARS-CoV-2 nos EUA, novas cepas virais ainda estão surgindo. Algumas dessas cepas como, por exemplo, a B.1.1.7, são classificadas como "variantes preocupantes" devido a evidências de aumento da propagação, patogenicidade ou evasão da vacina. O sequenciamento de águas residuais de última geração está surgindo como a solução mais viável para monitoramento quase em tempo real das comunidades.

O sequenciamento viral de águas residuais é difícil devido à fragmentação e degradação do RNA viral, muitas vezes resultando em erros de sequenciamento que, em última análise, se manifestam como mutações falsas. O VirSieve™ pode identificar essas variantes falsas e marcá-las como sendo de baixa ou nenhuma confiança, permitindo aos pesquisadores filtrar mutações com um grau mais alto de apoio. A Zymo Research também oferece o DNA/RNA Shield™, um reagente que protege o RNA viral contra mais degradação após a inativação de qualquer vírus para uma coleta segura em temperatura ambiente e transporte de amostras de águas residuais.

"A Zymo Research desenvolveu anteriormente ferramentas de software públicas como o Zymo Research Transmit Program, um cliente de fonte aberta para envio de resultados de testes da COVID-19 por meio do sistema de relatórios de saúde pública CalREDIE", disse o Dr. Michael Weinstein, diretor de sistemas de informática laboratorial e líder de projeto no projeto VirSieve™ Pipeline da Zymo Research. "O VirSieve™ faz parte do esforço contínuo da Zymo Research de oferecer suporte máximo aos esforços de resposta à pandemia em todo o mundo. Acreditamos que o VirSieve™ tem o potencial de ser utilizado não apenas para rastrear cepas variantes do vírus SARS-CoV-2 em águas residuais, mas também outros vírus para esforços futuros em saúde pública."

"Obter variantes precisas de amostras clínicas ou de esgoto é fundamental para a colocação adequada de uma cepa viral no contexto de todas as outras variantes virais e informar os esforços de rastreamento de patógenos", disse o Dr. Christopher Mason, que é palestrante pago da Zymo Research, codiretor do WorldQuant Institute for Quantitative Prediction e professor de fisiologia e biofísica da Weill Cornell Medicine.

Para mais informações sobre o VirSieve™ Pipeline, acesse o site da Zymo Research ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Informações sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa de capital fechado que, desde 1994, atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração. "A beleza da ciência é simplificar as coisas" é o lema da empresa, que se reflete em todos os seus produtos, desde epigenética até tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições de microbiomas, dispositivos de diagnóstico e tecnologias de NGS que são de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

