Zymo Research oferuje wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 oraz śledzenie jego szczepów za pomocą usługi badania ścieków Environ™ COVID-19 Wastewater Testing Service

Usługa badania ścieków Environ™ COVID-19 Wastewater Testing Service wykorzystuje codzienne próbki ścieków w celu zapewnienia odpowiednim instytucjom możliwości monitorowania zmienności i poziomu zachorowań na COVID-19. Osoby biorące udział w badaniu otrzymają urządzenia do zbierania próbek umożliwiające ich codzienne oddawanie oraz środki niezbędne do bezpiecznej błyskawicznej wysyłki po przedpłacie. W ciągu 24 godzin od przesłania każdej próbki użytkownicy otrzymają elektroniczny raport zawierający ich analizę tendencji i szacunkową liczbę przypadków. Dane dotyczące szczepów SARS-CoV-2 będą przetwarzane z częstotliwością tygodniową. Prezentowane będą szacunkowe dane dotyczące przypadków, jak również dzienne trendy stężenia i wykrycie niebezpiecznych mutacji szczepów, odnoszących się do tych stwierdzonych w Brazylii, Wielkiej Brytanii i Południowej Afryce. Specjalista ds. ścieków z firmy Zymo Research Environ™ nadzoruje każdy etap procesu, od pobrania próbki do interpretacji wyników.