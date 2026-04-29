Dahua Technology publiceert ESG-rapport voor 2025: Bevordering van duurzame ontwikkeling door middel van digitale intelligentie

HANGZHOU, China, 29 april 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, een wereldwijd toonaangevende leverancier van video-georiënteerde AIoT-oplossingen en -diensten, heeft zijn zevende Environmental, Social and Governance (ESG) Report gepubliceerd, waarin zijn voortdurende inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling worden uiteengezet onder zijn missie om "een slimmere samenleving en een beter leven mogelijk te maken".

In 2025 heeft Dahua ESG-strategieën verder geïntegreerd in zijn wereldwijde activiteiten, met de nadruk op groene ontwikkeling, naleving en verantwoord gebruik van technologie. Het bedrijf werd bekroond met een zilveren medaille door EcoVadis en is zo bij de beste 15% van bedrijven wereldwijd.

Uitbreiding van AIoT-innovatie in allerlei sectoren

Dahua bleef AIoT-toepassingen uitbreiden in industriële, stedelijke en milieutoepassingen. In sectoren zoals nieuwe energie en petrochemie ondersteunden intelligente inspectieoplossingen veiligere activiteiten en verbeterde onderhoudsefficiëntie. In stedelijke omgevingen hielpen AI-gebaseerde verkeers- en infrastructuurbewakingssystemen bij het verkeersbeheer en de reactie op incidenten, wat bijdroeg tot stabielere stadsoperaties. Op het gebied van milieubescherming heeft Dahua video- en sensortechnologieën toegepast op biodiversiteitsmonitoringsprojecten, waaronder samenwerking met het Wereldnatuurfonds (WWF) voor het behoud van wetlands. AIoT-oplossingen werden ook toegepast in de gezondheidszorg en het onderwijs om de operationele efficiëntie en toegankelijkheid van dagelijkse diensten te verbeteren.

Versnelling van groene en koolstofarme ontwikkeling

In 2025 ontwikkelde Dahua een koolstofarme transformatie in al zijn activiteiten. Het bedrijf breidde zijn zonnepaneelsystemen uit en voegde ongeveer 6,33 MW geïnstalleerd vermogen toe, een stijging van 78% op jaarbasis. De jaarlijkse zelfverbruikte zonne-energieopwekking bedroeg 11.080,70 MWh. Op het niveau van de productie heeft Dahua "lights-out" fabrieken ontwikkeld, waarbij AGV's een extra oppervlakte van 30.000 m2 bestrijken, waardoor de logistieke efficiëntie met 50% is verbeterd. Aan de productzijde bleef Dahua energie-efficiënte oplossingen ontwikkelen, waaronder 4G-apparaten op zonne-energie, buitencamera's op batterijen en laadsystemen met een gelijkstroom van 480kW om de CO2-uitstoot te verminderen. Het bedrijf heeft meer dan 150 certificeringen voor groene producten verkregen en meer dan 40 rapporten over de koolstofvoetafdruk van producten opgesteld. Het heeft ook het verpakkingsontwerp geoptimaliseerd, het gemiddelde volume met twintig percent verlaagd en het gebruik van opslag- en transportruimte met 300% verbeterd.

Versterking van governance, naleving en gegevensbeveiliging

Dahua heeft zijn governanceraamwerk versterkt door compliancemanagement te integreren in zijn wereldwijde activiteiten en zakelijke ethiek en normen voor informatiebeveiliging te versterken. Het bedrijf heeft meerdere certificeringen behaald, waaronder GB/T 35770-2022 voor compliancemanagement, ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 28000 voor de beveiliging van de toeleveringsketen. In de loop van het jaar werden er geen producten teruggeroepen wegens kwaliteits- of veiligheidsproblemen. Op het gebied van cyberbeveiliging en privacybescherming bleef Dahua zich aanpassen aan internationale normen zoals CE-RED, ISO 27701 en ISO 27018, terwijl het een systeem voor monitoring van kwetsbaarheden hanteerde voor risicodetectie en -reactie. Dahua heeft ook AI-governancepraktijken bevorderd, waaronder afstemming op ISO/IEC 42001 voor het beheer van kunstmatige intelligentie.

Het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeenschap en de sociale impact

In 2025 ondersteunde Dahua rampenbestrijding en gemeenschapsinitiatieven in meerdere regio's. In Europa droeg het bedrijf bij tot de herbebossingsinspanningen in Madrid na bosbranden en ondersteunde het ecologisch herstel. Dahua werkte ook samen met liefdadigheidsorganisaties zoals Rêves in Frankrijk en Starlight in Australië om kinderen met levensbedreigende ziekten te ondersteunen. In Zuidoost-Azië nam Dahua deel aan noodhulp, waaronder hulp bij overstromingen in Indonesië en hulp na de aardbeving in Myanmar.

Meer informatie vindt u in het 2025 Dahua ESG Report.

