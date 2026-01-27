Innovation Meets Athletics: Huawei en Eliud Kipchoge introduceren Next-Generation Running Watch

SHENZHEN, China, 27 januari 2026 /PRNewswire/ -- Op 5 januari 2026 kondigde het dsm-firmenich Running Team, de thuisbasis van marathon icoon Eliud Kipchoge, een revolutionair partnerschap met Huawei aan. Als officiële technologische partner voegt Huawei zich bij deze ongeëvenaarde ploeg, die bekend staat als 's werelds meest formidabele hardloopteam, om de geest van hardlopen te verhogen, een wijdverspreide passie voor de sport te inspireren en voor slimmere trainingsmethoden te pleiten. Alex Huang, CMO van Huawei Consumer Business Group, merkte op: "Door de expertise van Huawei in slimme draagbare technologie te combineren met de diepgaande prestatie-kennis van het team, willen we zinvolle inzichten bieden die niet alleen voordelen bieden aan elite-atleten, maar ook aan hardlopers van alle niveaus over de hele wereld".

Eliud Kipchoge The dsm-firmenich Running Team

Alom beschouwd als een levende legende onder hardlopers over de hele wereld, is Kipchoge's carrière niets minder dan iconisch. Zijn baanbrekende prestatie van het voltooien van een marathon in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden verbrijzelde de ongrijpbare barrière van twee uur, een historische mijlpaal die de grenzen van menselijke mogelijkheden opnieuw definieerde en zijn geloof dat "No Human Is Limited" belichaamde. Voor hem overstijgt hardlopen elitisme; het is een universeel streven dat voor iedereen open staat, ongeacht leeftijd of afstandsdoelen. Lopen is vrij zijn. Lopen is gezond zijn. Samen lopen is verenigd zijn. Daarom gaat het volgende hoofdstuk van Eliud's carrière over het creëren van een wereldwijde beweging van hardlopers.

Om een universele passie voor hardlopen te verdedigen, zoekt Kipchoge een wereldwijd invloedrijke partner met geavanceerde technologie en een enorm gebruikersnetwerk. Huawei onderscheidt zich als de perfecte match. Huawei staat al meer dan 12 jaar voorop in de gezondheids- en fitnesssector en levert tegen juni 2025 wereldwijd meer dan 200 miljoen draagbare apparaten[1] en leidt de wereldwijde verzendingen in de eerste drie kwartalen van dat jaar. Dankzij zijn toewijding aan innovatie en een enorme gebruikersgemeenschap belichaamt Huawei de essentie van het uitvoeren van uitmuntendheid. De state-of-the-art oplossingen bieden Kipchoge en zijn team onschatbare inzichten zoals nauwkeurige trainingsgegevens en wetenschappelijke belastingbeoordelingen, waardoor elite-lopers door grenzen kunnen breken en opnieuw kunnen definiëren wat mogelijk is.

Deze samenwerking komt met een opvallende onthulling: Huawei zal een geavanceerd professioneel loophorloge onthullen, wat hun terugkeer naar deze arena markeert vijf jaar na het debuut van de eerste generatie HUAWEI WATCH GT Runner in 2021. In deze tijd heeft Huawei zijn technologische voorsprong nauwgezet verbeterd: het TruSense-systeem levert ongeëvenaarde precisie, reactievermogen en allesomvattendheid in het volgen van gezondheid en fitness; het Sunflower-positioneringssysteem vertegenwoordigt een kwantumsprong in positioneringsnauwkeurigheid; rigoureuze testen waarbij meer dan 100 lopers betrokken zijn, zorgen ervoor dat prestatievoorspellingen voor races meer dan 97% nauwkeurig zijn[2], terwijl een machine learning-model voor vermoeidheidsbeoordeling atleten in staat stelt slimmer te trainen. Door meer geloofwaardigheid toe te voegen, zullen elite-lopers zoals Kipchoge en Joshua Cheptegei real-world inzichten van trainings- en racedagen bijdragen, waardoor iteratieve verbeteringen in algoritmes en functies worden aangebracht om apparaten te maken die echt aansluiten bij de behoeften van lopers.

Dit geavanceerde loophorloge komt om een langdurige uitdaging op de markt aan te pakken: het overbruggen van de kloof tussen high-end functionaliteit en gebruiksvriendelijk ontwerp. Terwijl de meeste bestaande modellen uitsluitend geschikt zijn voor elite-lopers met ingewikkelde functies die gewone gebruikers overweldigen, maakt Huawei gebruik van zijn uitgebreide 3C-technologie-expertise om een veelzijdige oplossing te creëren. Ontworpen om aan de strenge eisen van ervaren hardlopers te voldoen en tegelijkertijd toegankelijk te blijven voor beginners, werkt het ook als een uitgebreid gezondheidsbeheersingsinstrument voor de algemene bevolking. Door barrières te elimineren en professionele atletische prestaties naadloos te combineren met toegankelijke gezondheidstracking, stelt Huawei iedereen in staat die gepassioneerd is om volledig te leven om de vreugde en vitaliteit van hardlopen te omarmen.

[1] Gegevens zijn afkomstig van het IDC-rapport.

[2] Gegevens zijn afkomstig van Huawei-laboratoria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866304/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866307/Huawei_Eliud_Kipchoge_Introduce_Next_Generation_Running_Watch_1.jpg