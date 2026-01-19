LANDI Global viert twintig jaar innovatie met de lancering van zijn P-serie-betalingsportefeuille van de nieuwe generatie

SINGAPORE, 19 januari 2026 /PRNewswire/ -- LANDI Global, wereldleider in professionele oplossingen voor betalingen en handelaren, viert trots zijn twintigste verjaardag door zijn meest geavanceerde betalingsportefeuille te onthullen: de P-serie.

Gebouwd op twintig jaar ervaring, gevormd door twee jaar R&D

Deze lancering is het resultaat van meer dan twee jaar intensief onderzoek en ontwikkeling, ontworpen om tegemoet te komen aan de veranderende beveiligings- en prestatiebehoeften van de wereldwijde financiële en retailsector.

Diepgeworteld in LANDI's DNA zit een fusie van wereldwijde industriële schaal en lokale intimiteit. Met twintig jaar leiderschap en meer dan honderddertig miljoen geïnstalleerde terminals maakt LANDI gebruik van zijn ongeëvenaarde ervaring om ervoor te zorgen dat innovatie van wereldklasse wordt geleverd met de marktspecifieke expertise die alleen een echte lokale aanwezigheid kan bieden.

De P-serie: een volledige betalingsportefeuille van de volgende generatie

De nieuwe P-serie combineert twee decennia van bewezen expertise met geavanceerde technologie. Het assortiment is ontworpen voor hoogwaardige en veilige transacties en beschikt over het nieuwste Android 14-besturingssysteem en PCI v7.x-beveiligingscertificeringen. De verschillende productreeksen van de portefeuille dekken alle behoeften van moderne handelaren:

P10-serie: Ongeëvenaarde veelzijdigheid met draadloze en countertopconfiguraties, die slimme, essentiële betalingsmogelijkheden bieden zonder afbreuk te doen aan de allerbeste beveiliging en prestaties.

Ongeëvenaarde veelzijdigheid met draadloze en countertopconfiguraties, die slimme, essentiële betalingsmogelijkheden bieden zonder afbreuk te doen aan de allerbeste beveiliging en prestaties. P20-serie: Met een uitstekend toetsenbord in een steeds meer contactloze wereld. De P20 combineert een scherp touchscreen van 5" met een fysiek toetsenbord voor het vertrouwen van aanraking, terwijl de P20-R is ontworpen voor betrouwbaarheid in winkelomgevingen met hoge intensiteit.

Met een uitstekend toetsenbord in een steeds meer contactloze wereld. De P20 combineert een scherp touchscreen van 5" met een fysiek toetsenbord voor het vertrouwen van aanraking, terwijl de P20-R is ontworpen voor betrouwbaarheid in winkelomgevingen met hoge intensiteit. P30-serie: Wanneer betalingsprestaties voldoen aan geavanceerd gemak. Gebouwd rond een prachtig HD-scherm van 6,5" voor een meeslepende ervaring, of met een versie met dubbel scherm, aangevuld met een variant met een tablet van 11", allemaal ontworpen om de convergentie van betalings- en zakelijke behoeften te ondersteunen.

Eén ecosysteem. Eén visie.

"Bij LANDI gaat onze visie veel verder dan hardware", aldus Patrice Le Marre, CEO van LANDI Global. "We zijn toegewijd aan het versterken van het wereldwijde commerciële ecosysteem door middel van technologie en sterke partnerschappen. Door geïntegreerde oplossingen te combineren met een wereldwijd partnernetwerk maken we naadloze en veilige betalingen mogelijk op elk touchpoint, waardoor de convergentie van betalingen, zakelijke toepassingen en digitale diensten bij de kassa wordt versneld."

Over LANDI

LANDI, opgericht in 2005, is een toonaangevende slimme POS-aanbieder op het gebied van betaling, kassa en mobiliteit, met leiderschap in China, +700 patenten en 130 miljoen terminals in gebruik. Sinds zijn onafhankelijkheid in 2022 versnelt LANDI de wereldwijde expansie om wereldwijd digitale transformatie te ondersteunen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg