LX Pantos versnelt wereldwijde expansie met overname van logistiek centrum in Polen

SEOUL, Zuid-Korea en KATOWICE, Polen, 17 maart 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, een toonaangevend wereldwijd logistiek bedrijf (Global CEO: Lee Yong-ho), versnelt zijn wereldwijde expansie via strategische partnerschappen en investeringen in infrastructuur.

Op 16 maart kondigde LX Pantos aan dat een consortium, waaronder de Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) en het PIS No. 2 Fund, een beleidsfonds onder het Koreaanse ministerie van Land, Infrastructuur en Transport, een nieuw gebouwd logistiek complex in Katowice, in het zuiden van Polen, heeft verworven in een transactie met een waarde van ongeveer 148 miljoen dollar.

Het Katowice Logistics Center bestaat uit vijf gebouwen met een totale vloeroppervlakte van 109.000 m². Het complex wordt in fasen ontwikkeld en in gebruik genomen, waarbij de volledige oplevering gepland staat voor de eerste helft van 2026. Verschillende internationale en lokale bedrijven hebben al huurovereenkomsten afgesloten.

Via het Katowice Logistics Center wil LX Pantos een logistieke hub in Oost-Europa opzetten en zijn diensten uitbreiden voor belangrijke sectoren zoals auto-onderdelen, consumptiegoederen en huishoudelijke apparaten. De faciliteit zal naar verwachting ook dienen als een logistieke vooruitgeschoven basis om de door wederopbouw gedreven vraag in Oekraïne te ondersteunen zodra de heropbouw begint.

Naast Europa breidt het bedrijf zijn wereldwijde activiteiten actief uit in belangrijke strategische markten, waaronder de Verenigde Staten en Azië. In de Verenigde Staten richtte LX Pantos Boxlinks LLC op, een joint venture met Ocean Network Express (ONE), en verwierf het een grootschalig logistiek centrum in Georgia met een terreinoppervlakte van 304.769 m², wat overeenkomt met ongeveer 43 voetbalvelden, om zijn intermodale activiteiten te versterken. In Noordoost-Azië richtte het bedrijf FutureLinks op met Sinotrans om het multimodale transport tussen China en Korea uit te breiden en optimaal gebruik te maken van de snelgroeiende Sea & Air-markt die wordt aangedreven door e-commercevracht uit China.

"LX Pantos heeft dochterondernemingen in 40 landen en meer dan 380 wereldwijde netwerken en levert geïntegreerde logistieke oplossingen voor zee-, lucht-, spoor- en contractlogistiek", aldus Lee Yong-ho, Global CEO van LX Pantos. "Tegen deze achtergrond vormt het Katowice Logistics Center een strategische mijlpaal voor het versterken van onze aanwezigheid op de Europese logistieke markt".

Over LX Pantos

LX Pantos, opgericht in 1977, is een toonaangevende wereldwijde logistieke dienstverlener met het hoofdkantoor in Korea. Het bedrijf levert uitgebreide logistieke oplossingen op het gebied van zee-, lucht-, spoor- en contractlogistiek via een wereldwijd netwerk dat zich uitstrekt over meer dan 40 landen.

