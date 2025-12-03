Mohammed R. Mhawish bekroond met de 2025 Neal Conan Prize for Excellence in Journalism

Eerbetoon voor Gaza-journalist die overleefde nadat hij levend onder puin begraven raakte, terwijl 249 collega's sinds oktober 2023 de dood vonden

NEW YORK, 3 december 2025 /PRNewswire/ -- Mohammed R. Mahawish werd uitgeroepen tot winnaar van de 2025 Neal Conan Prize for Excellence in Journalism, een jaarlijkse prijs van $50.000, tijdens een ceremonie in NYC op 22 november, ter ere van zijn buitengewone verslaggeving over het burgerleven tijdens de Gaza-oorlog en de ongekende risico's voor journalisten die verslag uitbrengen.

In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work. 2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left).

Het werk van Mhawish is verschenen in The New Yorker, The New York Times, The Nation en This American Life. Zijn werk wordt erkend om de nauwkeurigheid, zorgvuldige bevestiging onder onmogelijke omstandigheden en diepe menselijkheid.

Tijdens de ceremonie voegde Mhawish zich bij de eerdere winnaars Jane Ferguson en Hind Hassan in een panelgesprek onder leiding van Bruce Shapiro van The Global Center for Journalism and Trauma. Mhawish vertelde over het overleven van wat hij beschreef als een gerichte aanval van de IDF op zijn huis, waarbij hij "urenlang bedolven werd onder het puin" nadat "een aanval het gebouw neerhaalde waar ik met mijn familie verbleef" en familieleden doodde.

Een oorlog die de internationale journalistiek heeft veranderd

De afgelopen twee jaar waren de dodelijkste periode voor journalisten wereldwijd sinds met het bijhouden van gegevens werd begonnen. Sinds oktober 2023 werden meer dan 249 Palestijnse journalisten gedood — dat is meer dan de journalistieke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse Oorlog, de Vietnamoorlog, de Joegoslavische Oorlogen en de oorlog in Afghanistan na 9/11 samen. Meer dan 50 van Mhawish's collega's zijn gedood tijdens hun verslaggeving, toen ze onderdak zochten of probeerden te vluchten — een tol van één conflict die het dodental van journalisten in enkele van de grootste en langste oorlogen in de geschiedenis overtreft.

"Palestijnse journalisten zijn ontmenselijkt, ontslagen en doelwit geworden," aldus Hind Hassan, winnaar van 2024. "Ze blijven opkomen voor de waarheid, zelfs nu de wereld hun bestaan, hun professionaliteit en hun recht op veiligheid ter discussie stelt."

Jane Ferguson, die voordien de eerste winnaar was, voegde hieraan toe: "De verwoesting in Gaza vandaag is iets wat ik nooit eerder heb gezien tijdens twee decennia oorlogsverslaggeving. Het is ongekend qua omvang, aantal burgerslachtoffers en ineenstorting van de basisbescherming die zowel journalisten als gewone gezinnen zou moeten beschermen."

In zijn dankwoord zei Mohammed R. Mhawish: "Voor mij was journalistiek in Gaza nooit een carrièrekeuze. Het werd een levenslijn, een manier om te voorkomen dat mijn gemeenschap werd weggeveegd, een manier om te zeggen dat we hier waren. Dit is gebeurd, dus denk aan ons."

"Het werk van Mohammed is een van de meest noodzakelijke en onverbloemde verslagen van het burgerleven tijdens de Gaza-oorlog," verklaart het Advisory Committee.

Strikte journalistiek ondersteunen te midden van veranderingen in de sector

De Neal Conan Prize, die nu voor het derde jaar wordt uitgereikt, steunt strikte, op mensen gerichte journalistiek op een moment van historische inkrimping in de nieuwssector. Toen Talk of the Nation werd geannuleerd, herinnert de bekende auteur Gretel Ehrlich zich: "De boodschap die Neal te horen kreeg, was dat ernstige verslaggeving niet zoveel geld opbracht als amusement. Het vertelde ons iets over waar journalistiek op afstevende."

Help fundamentele journalistiek te ondersteunen: Kom meer te weten over deze Prize, nomineer uitstekende journalisten en steun strikte verslaggeving op nealconanprize.org.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2836352/Neal_Conan_Prize_2025_Winner.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836351/Neal_Conan_Prize_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836350/Neal_Conan_Prize_Logo.jpg