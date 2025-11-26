Un smartphone pliable sera la pièce maîtresse du lancement des produits Huawei à Dubaï

SHENZHEN, Chine, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei effectuera son lancement de produits « Unfold the Moment » le 11 décembre 2025 à Dubaï, Émirats arabes unis. L'événement sera l'occasion de dévoiler des produits révolutionnaires tels que le smartphone pliable de nouvelle génération HUAWEI Mate X7, les écouteurs TWS HUAWEI FreeClip 2, la HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, et le HUAWEI MatePad 11.5 S.

« Unfold the Moment » ne fait pas seulement référence à l'ouverture des appareils pliables, mais aussi aux expériences enrichissantes apportées par les produits innovants.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

Huawei a lancé son premier téléphone pliable, HUAWEI Mate X, en 2019 et, au cours des sept années qui ont suivi, a ouvert la voie à la technologie pliable, en suscitant des innovations en matière de conception, de fiabilité et d'expérience utilisateur. L'entreprise détenait une part de marché de 70 % sur le marché chinois des téléphones pliables au premier semestre 2025, selon un rapport de l'International Data Corporation (IDC), se classant au premier rang avec plus de dix millions d'appareils expédiés. Le HUAWEI Mate X7 est doté d'une technologie innovante de double pliage, d'une fiabilité accrue et d'une photographie mobile comparable à celle des meilleurs smartphones non pliables.

L'événement de lancement présentera également les écouteurs HUAWEI FreeClip 2, qui reprennent l'héritage d'écoute légère de la ligne de produits HUAWEI FreeClip, mais avec des améliorations significatives en termes de qualité audio, de confort de port et de polyvalence. Ces améliorations garantissent une écoute plus claire et plus confortable tout au long de la journée. La HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, dont la sortie est également prévue lors de l'événement, est dotée d'un design d'avant-garde qui fait appel à des matériaux haut de gamme et prend en charge toute une série de fonctionnalités avancées.

Un autre point fort de l'événement sera la présentation du HUAWEI MatePad 11.5 S, l'aboutissement des prouesses de Huawei dans l'industrie des tablettes depuis 2014, avec un nouvel écran PaperMatte amélioré idéal pour le travail en déplacement.

La quête d'innovation de Huawei, motivée par l'expérience utilisateur, a conduit l'entreprise à l'avant-garde de la R&D et a donné lieu à un flux constant de percées transformatrices. Huawei est impatient de retrouver les utilisateurs du monde entier à l'événement « Unfold the Moment », pour façonner ensemble les formidables possibilités du monde technologique de demain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg