Il telefono pieghevole top di gamma sarà protagonista del lancio del prodotto Huawei a Dubai

SHENZHEN, Cina, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei ospiterà il lancio del suo prodotto top di gamma "Unfold the Moment" l'11 dicembre 2025 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L'evento prevederà la presentazione di prodotti innovativi come lo smartphone pieghevole di nuova generazione HUAWEI Mate X7, gli auricolari TWS open-ear HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN e HUAWEI MatePad 11.5 S.

"Unfold the Moment" non si riferisce solo all'apertura dei dispositivi pieghevoli, ma anche alle esperienze gratificanti offerte da prodotti innovativi.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

Nel 2019, Huawei ha lanciato il suo primo telefono pieghevole, HUAWEI Mate X, e nei sette anni successivi è rimasto alla guida della tecnologia pieghevole, introducendo innovazioni nel design, nell'affidabilità e nell'esperienza utente. Secondo un rapporto dell'International Data Corporation (IDC), nella prima metà del 2025 l'azienda ha detenuto una quota di mercato del 70% sul mercato cinese dei telefoni pieghevoli, classificandosi al primo posto con oltre dieci milioni di dispositivi spediti. HUAWEI Mate X7 è dotato di una tecnologia dual-fold all'avanguardia, di una maggiore affidabilità e di una qualità di fotografia mobile paragonabile a quella dei migliori smartphone non pieghevoli.

L'evento di lancio includerà anche la presentazione degli auricolari HUAWEI FreeClip 2, che proseguono la tradizione di ascolto traspirante della linea di prodotti HUAWEI FreeClip, ma con miglioramenti significativi in termini di qualità audio, comfort e versatilità. In tal modo si garantisce un ascolto più chiaro e confortevole per tutto il giorno. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, la cui uscita è prevista prossimamente, presenta un design all'avanguardia che utilizza materiali di prima qualità e supporta una vasta gamma di funzionalità avanzate.

Un altro momento clou dell'evento di lancio sarà la presentazione di HUAWEI MatePad 11.5 S, il picco dell'esperienza di Huawei nel settore dei tablet dal 2014, con un nuovo e migliorato display PaperMatte, ideale per lavorare e studiare in movimento.

Grazie all'impegno nei confronti dell'esperienza utente, la ricerca in direzione dell'innovazione da parte di Huawei ha portato l'azienda in prima linea nei settori di ricerca e sviluppo e ha prodotto un flusso costante di innovazioni rivoluzionarie. Huawei non vede l'ora di collaborare con gli utenti di tutto il mondo per "Unfold the Moment", accogliendo e dando forma alle straordinarie possibilità del mondo tecnologico di domani.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg