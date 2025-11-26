El teléfono plegable insignia de Huawei será el protagonista del lanzamiento de productos en Dubái

SHENZHEN, China, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei presentará su nuevo producto estrella, "Unfold the Moment", el 11 de diciembre de 2025 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En el evento se desvelarán productos revolucionarios como el smartphone plegable de última generación HUAWEI Mate X7, los auriculares inalámbricos HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN y HUAWEI MatePad 11.5 S.

"Unfold the Moment" no solo alude a la apertura de los dispositivos plegables, sino también a las enriquecedoras experiencias que ofrecen estos productos innovadores.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

Huawei lanzó su primer teléfono plegable, el HUAWEI Mate X, en 2019, y en los siete años transcurridos desde entonces ha liderado el sector de la tecnología plegable, impulsando innovaciones en diseño, fiabilidad y experiencia de usuario. Según un informe de International Data Corporation (IDC), la compañía ostentó una cuota de mercado del 70 % en el mercado chino de teléfonos plegables durante el primer semestre de 2025, situándose en primera posición con más de diez millones de dispositivos vendidos. HUAWEI Mate X7 cuenta con una innovadora tecnología de doble plegado, una fiabilidad mejorada y una fotografía móvil a la altura de los mejores smartphones no plegables.

El evento de lanzamiento también presentará los auriculares HUAWEI FreeClip 2, que mantienen la tradición de la línea HUAWEI FreeClip en cuanto a la transpirabilidad del sonido, pero con mejoras significativas en la calidad de audio, la comodidad y la versatilidad. Esto garantiza una escucha más nítida y cómoda durante todo el día. HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, también próximo a lanzarse, presenta un diseño vanguardista con materiales de primera calidad y es compatible con una amplia gama de funciones avanzadas.

Otro punto destacado del evento será la presentación de HUAWEI MatePad 11.5 S, la culminación de la trayectoria de Huawei en la industria de las tabletas desde 2014, con una nueva y mejorada pantalla PaperMatte ideal para trabajar y estudiar en cualquier lugar.

Impulsada por su compromiso con la experiencia del usuario, la búsqueda constante de innovación de Huawei la ha llevado a la vanguardia de la I+D, generando un flujo continuo de avances transformadores. Huawei espera colaborar con usuarios de todo el mundo para "Unfold the Moment", abrazando y dando forma a las extraordinarias posibilidades del mundo tecnológico del mañana.

