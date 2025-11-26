Флагманский складной смартфон -- главное на презентации Huawei в Дубае

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 26 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 11 декабря 2025 года Huawei проведет в Дубае, ОАЭ, презентацию флагманских устройств под названием «Раскрой момент». На мероприятии компания представит инновационные устройства, такие как новое поколение складного смартфона HUAWEI Mate X7, обновленные наушники HUAWEI FreeClip 2, смарт-часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN и планшет HUAWEI MatePad 11,5 S.

Лозунг «Раскрой момент» относится не только к складным устройствам, но и к широким возможностям, которые открываются перед пользователями инновационных продуктов.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

Первый свой складной смартфон, HUAWEI Mate X, Huawei представила в 2019 году. С того момента компании удалось занять лидирующее положение в области складных технологий благодаря внедрению инновационных решений в вопросах дизайна, надежности конструкции и пользовательского опыта. Согласно данным аналитической компании International Data Corporation (IDC), в первой половине 2025 года доля компании на рынке складных телефонов в Китае составила 70% (первое место), было реализовано более 10 миллионов устройств. Смартфон HUAWEI Mate X7 оснащен передовой технологией складывания, отличается повышенной надежностью механизмов, а также обеспечивает ведущие технологии мобильной съемки на уровне лучших нескладных смартфонов.

На мероприятии будут представлены обновленные наушники HUAWEI FreeClip 2 с характерным для линейки HUAWEI FreeClip открытым дизайном, но значительным улучшением качества аудио, комфорта ношения и универсальности, что подарит удобство использования наушников в течение целого дня и более четкое звучание. Также будут презентованы смарт-часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN. Они обладают стильным дизайном с использованием премиальных материалов и поддерживают множество функций профессионального уровня.

Еще одно важное событие — презентация HUAWEI MatePad 11,5 S. Это устройство станет кульминацией достижений Huawei в области планшетов с 2014 года. Обновленный экран PaperMatte идеально подойдет для работы и учебы в любое время, в любом месте.

Благодаря стремлению к инновациям и ориентации на потребности пользователей компания Huawei занимает лидирующие позиции в области исследований и разработок, непрерывно создавая передовые решения. Huawei с приглашает пользователей по всему миру вместе «Раскрыть момент» и открыть технологические возможности будущего.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg