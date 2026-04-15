Witboek: Draadloze privénetwerken voor elektriciteitsnetten: de toekomst van kritieke communicatie in de energiesector

RIO DE JANEIRO, 15 april 2026 /PRNewswire/ -- Er vindt een digitale transformatie plaats in de Braziliaanse energiesector en deze wordt gedreven door twee fundamentele krachten: de digitalisering van infrastructuur en de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen. In dit nieuwe paradigma wordt kritieke communicatie, in plaats van een ondersteunende rol, de basis waarop een intelligent, veilig en veerkrachtig elektriciteitsnet wordt gebouwd. In deze context worden draadloze privénetwerken een centrale technologie om automatisering, realtime monitoring en de operationele betrouwbaarheid mogelijk te maken die wordt vereist door moderne nutsbedrijven.

01

Het traject naar groene energie is meer dan alleen een milieudoel, maar een vereiste voor energiezekerheid en structurele optimalisatie. En de kern van deze evolutie is het energiecommunicatienetwerk: het ware "zenuwstelsel" dat kritieke gegevens overdraagt, opdrachten in milliseconden aflevert en de stabiliteit van het nieuwe elektrische systeem verzekert. De kwaliteit van deze connectiviteitsinfrastructuur bepaalt uiteindelijk het succes of falen van toekomstige elektriciteitsnetoperaties.

Het is juist in de "laatste kilometer" van het distributienetwerk dat de uitdagingen groter worden. Als laatste schakel tussen het elektriciteitsnet en de eindgebruikers concentreert het distributienetwerk de meest urgente eisen voor betrouwbare connectiviteit: geografisch verspreide knooppunten, uitdagende bedrijfs- en onderhoudsomstandigheden en de noodzaak om een toename van IoT-apparaten en automatiseringssystemen te ondersteunen. Traditionele technologieën voldoen niet meer aan de latentie-, beveiligings- en schaalbaarheidseisen die dit scenario vereist.

Het antwoord op dit historische knelpunt ligt in draadloze privénetwerken (zoals privé-LTE en -5G). Deze oplossingen voldoen effectief aan de communicatiebehoeften van distributienetwerken dankzij de combinatie van bedrijfskritieke beveiliging, operationele betrouwbaarheid, flexibele implementatie en strategische kosteneffectiviteit. Ook maken deze oplossingen het gebruik van telebeveiliging, slimme meters, veldcontrole en voorspellende bewaking mogelijk.

Om deze discussie te verbreden en de technische en regelgevende routekaart voor deze stille revolutie te presenteren, lanceerden Huawei en de 450 MHz-alliantie het witboek "Draadloze privénetwerken voor elektriciteitsnetten" op de UTCAL 2026-top, gehouden in Rio de Janeiro op 17 maart. In dit exclusieve document wordt beschreven hoe draadloze privénetwerken de beperkingen van verouderde technologieën overwinnen en de veerkracht en intelligentie waarborgen die nodig zijn om de toekomst van energie in Brazilië te ondersteunen.

Download hier:

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

Meer informatie

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954753/01.jpg