Vantage празднует тройную победу на церемонии Professional Trader Awards 2025

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 6 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Vantage была удостоена трех престижных наград на церемонии Professional Trader Awards 2025, организованной Holiston Media. Награды были вручены Vantage в категориях «Лучшая социально-ответственная компания», «Самый надежный брокер» и «Лучший брокер по копитрейдингу».

Vantage Celebrates Triple Victory at the Professional Trader Awards 2025

Премия Professional Trader Awards присуждается брокерам, предоставляющим первоклассные услуги профессиональным и активным трейдерам. В этом году в отборе 16-ти победителей премии приняли участие более 11 500 человек. Изначально список наград был ориентирован только напрофессиональных участников, но впоследствии он был расширен, чтобы включить еще большеаспектов торговой отрасли, таких как технологии, торговые условия, образование и поддержка клиентов.

«Эти ежегодные награды вручаются брокерам, которые лидируют в области торгового анализа, исполнения, технологий и эффективной торговли, а также предоставляют торговые условия и клиентскую поддержку», — сказал Арчи Хамфрис (Archie Humphries), директор Holiston Media. «Лауреаты премии этого года — это лучшие из лучших в бизнесе».

Победа Vantage в трех категориях отражает постоянное внимание компании к разработке решений, ориентированных на трейдеров, — от инструментов копитрейдинга до программы КСО, направленной на оказание значимого глобального влияния. Эти достижения подчеркивают лидирующие позиции Vantage как брокера.

Марк Деспальерес (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage, прокомментировал это событие: «Для нас большая честь получить эти награды. Они отражают нашу преданность нашим клиентам и более широкому торговому сообществу, мотивируя нас продолжать внедрять инновации, укреплять доверие и предлагать решения мирового класса».

Для получения дополнительной информации об отмеченных наградами услугах Vantage посетите веб-сайт Vantage Markets.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это CFD-брокер смешанных инвестиций, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли CFD-продуктами, включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли обычного брокера, предоставляя доступ к мировым рынкам через свою торговую платформу.

Интеллектуальный трейдинг @vantage

