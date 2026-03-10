HUAWEI eKit ra mắt các sản phẩm MiniFTTO mới, kết nối "chặng cuối" tới thế giới thông minh

BARCELONA, Tây Ban Nha, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại MWC Barcelona 2026, HUAWEI eKit đã công bố danh mục sản phẩm MiniFTTO mới được thiết kế nhằm tái định nghĩa trải nghiệm mạng. Với trải nghiệm người dùng vượt trội, khả năng triển khai đơn giản và năng lực vận hành & bảo trì (O&M) thông minh, lần ra mắt này đã làm nổi bật những đổi mới mang tính hệ thống cũng như các thành tựu theo kịch bản ứng dụng của Huawei thông qua ba sản phẩm: StreamerKit, gateway quang GS-PON và điểm truy cập quang (optical AP) 3 trong 1.

Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, Leonard Liu, Chủ tịch bộ phận Giải pháp Thương mại & Phân phối của Huawei, cho biết: "Trong các kịch bản kinh doanh, khách hàng đặc biệt quan tâm đến chi phí và thời gian triển khai. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng nhanh chóng của các dịch vụ băng thông cao như phát trực tuyến HD trong những năm gần đây đã đặt ra những yêu cầu mới đối với băng thông và độ ổn định của mạng". Ông cũng nhấn mạnh: "Các sản phẩm MiniFTTO mới của Huawei không chỉ đáp ứng những yêu cầu đang thay đổi này mà còn cung cấp các giải pháp đơn giản, dễ sử dụng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) giảm chi phí triển khai, mở đường hướng tới một thế giới thông minh".

Gateway quang GS-PON và StreamerKit: Giải tỏa nút thắt băng thông chiều lên để mang lại trải nghiệm mạng mượt mà

StreamerKit F700C và gateway quang GS-PON F1001 được ra mắt lần này ứng dụng công nghệ PON đối xứng 2.5G hàng đầu trong ngành. Với băng thông chiều lên và chiều xuống đều đạt 2,5 Gbit/s, các sản phẩm mới mang lại mức cải thiện 100% về truyền dẫn chiều lên. Nhờ đó, các thiết bị này không chỉ đáp ứng nhu cầu cho các ứng dụng như livestream (phát trực tuyến), hội nghị truyền hình và sao lưu đám mây, mà còn tạo dư địa cho các ứng dụng tương lai như video độ nét siêu cao 8K và VR/AR.

Về tính năng, StreamerKit tích hợp công cụ tăng tốc livestream cùng thuật toán chuyển vùng AI. StreamerKit có thể nhận diện thông minh các dịch vụ livestream và ưu tiên chúng một cách linh hoạt, qua đó giảm đáng kể hiện tượng đóng băng khung hình. Đồng thời, thuật toán chuyển vùng AI sử dụng cơ chế chuyển giao nhanh dựa trên AI, giúp nâng cao trải nghiệm chuyển vùng liền mạch và đảm bảo kết nối ổn định cho các hoạt động hội nghị truyền hình và livestreaming.

Điểm truy cập quang 3 trong 1: Một sợi quang cho nhiều dịch vụ, thiết lập tiêu chuẩn mới cho mạng khách sạn

Đối với các kịch bản truy cập đa dịch vụ, chẳng hạn như phòng khách sạn, HUAWEI eKit đã ra mắt điểm truy cập quang 3 trong 1 F601D mới. Thiết bị hỗ trợ điện thoại, Wi-Fi, truy cập Internet có dây và IPTV thông qua một sợi cáp quang duy nhất, giúp giảm đáng kể chi phí đi dây và thời gian thi công. Nhờ đó, tổng chi phí mạng có thể giảm khoảng 30%. Ngoài ra, thiết bị mới nhỏ gọn hơn 40%, góp phần nâng cao đáng kể tính thẩm mỹ cũng như hiệu quả triển khai.

Trong thời gian tới, HUAWEI eKit sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi thông minh cho các SMEs, thông qua nhiều đổi mới dựa trên các kịch bản ứng dụng.

SOURCE Huawei