HUAWEI eKit uvádí na trh nové produkty MiniFTTO, které překlenují „poslední míli" k inteligentnímu světu

BARCELONA, Španělsko, 10. března 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost HUAWEI eKit nové portfolio produktů MiniFTTO, které mají za cíl nově definovat síťové prostředí. Díky vynikajícímu uživatelskému zážitku, zjednodušenému nasazení a inteligentním funkcím provozu a údržby byly na této akci společnosti Huawei představeny její systematické inovace a úspěchy orientované na scénáře prostřednictvím tří produktů. Jsou to StreamerKit, optická brána GS-PON a optický AP (přístupový bod) tři v jednom.

Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution, Huawei
Leonard Liu, ředitel divize řešení pro obchod a distribuci u Huawei, na představení produktů řekl: „V obchodních scénářích se zákazníci zajímají zejména o náklady a čas potřebný k nasazení. Kromě toho rychlý růst služeb s vysokou šířkou pásma, jako je HD streaming (ve vysokém rozlišení), v posledních letech klade nové požadavky na šířku pásma a stabilitu sítě." Dále pokračoval: „Nové produkty MiniFTTO od Huawei nejenže reagují na tyto měnící se požadavky, ale také přinášejí jednoduchá a snadno použitelná řešení, která pomáhají malým a středním podnikům snížit náklady na nasazení a připravují cestu k inteligentnímu světu."

Optická brána GS-PON a StreamerKit: odstranění překážek v upstreamu pro plynulý zážitek z používání sítě

StreamerKit F700C a optická brána GS-PON F1001, které byly tentokrát uvedeny na trh, využívají symetrickou technologii 2,5G PON vedoucí v oboru. S upstreamovou i downstreamovou šířkou pásma (pro odesílání a stahování) dosahující 2,5 Gbit/s přinášejí nové produkty stoprocentní zlepšení upstreamového přenosu. Tato zařízení nejenže splňují požadavky na živé streamování, videokonference a zálohování do cloudu, ale také poskytují rezervu pro budoucí aplikace, jako jsou 8K ultra-HD a VR/AR.

Z hlediska funkčnosti začleňuje StreamerKit nástroj pro akceleraci živého streamování a algoritmus AI roaming. StreamerKit dokáže inteligentně identifikovat služby živého streamování a dynamicky určit jejich prioritu, čímž výrazně snižuje zamrzání snímků. Algoritmus AI roaming zároveň využívá rychlé předávání pro vylepšení plynulého roamingu řízené AI a zajišťuje spolehlivé připojení pro videokonference a živé streamování.

Optický přístupový bod tři v jednom: jedno vlákno pro více služeb, stanovuje nový standard pro hotelové sítě

Pro scénáře s přístupem k více službám, jako jsou hotelové pokoje, společnost HUAWEI eKit uvedla na trh nový optický přístupový bod tři v jednom F601D. Zařízení podporuje telefon, Wi-Fi, kabelový přístup k internetu a IPTV (internetový televizní protokol) přes jediné vlákno, což výrazně snižuje náklady na kabeláž a dobu instalace. Díky tomu lze celkové náklady na síť snížit přibližně o 30 %. Nové zařízení je navíc o 40 % menší, což výrazně zlepšuje jak estetiku, tak efektivitu nasazení.

V budoucnu bude společnost HUAWEI eKit i nadále spolupracovat s partnery na podpoře inteligentní transformace malých a středních podniků prostřednictvím dalších inovací založených na konkrétních scénářích.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930015/image1.jpg

