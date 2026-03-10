HUAWEI eKit wprowadza nowe produkty MiniFTTO, pokonując barierę ostatniej mili w łączności z inteligentnym światem

BARCELONA (Hiszpania), 10 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma HUAWEI eKit zaprezentowała nowe portfolio produktów MiniFTTO zaprojektowanych po to, aby redefiniować doświadczenia korzystania z sieci. Za sprawą wysokiej jakości obsługi użytkownika, uproszczonego wdrożenia i inteligentnych możliwości obsługi i konserwacji podczas premiery zwrócono uwagę na systematyczne innowacje Huawei i osiągnięcia oparte na konkretnych scenariuszach zastosowań za pośrednictwem trzech produktów: StreamerKit, optycznej bramy GS-PON i optycznego punktu dostępowego 3 w 1.

Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution, Huawei

Podczas wydarzenia premierowego Leonard Liu, prezes ds. rozwiązań komercyjnych i dystrybucyjnych w Huawei, powiedział: „W scenariuszach biznesowych klienci szczególnie zwracają uwagę na koszty i czas wdrożenia. Ponadto szybki rozwój usług wymagających dużej przepustowości, takich jak transmisje HD w ostatnich latach, stawia nowe wymagania wobec przepustowości i stabilności sieci". Dodał również: „Nowe produkty MiniFTTO firmy Huawei nie tylko odpowiadają na te zmieniające się potrzeby, lecz także oferują proste i łatwe w użyciu rozwiązania, które pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom ograniczyć koszty wdrożenia, otwierając drogę do inteligentnego świata".

Optyczna brama GS-PON i StreamerKit: przełamywanie ograniczeń wysyłania dla płynnego działania

Zaprezentowane tym razem urządzenia StreamerKit F700C i optyczna brama GS-PON F1001 wykorzystują wiodącą w branży symetryczną technologię 2.5G PON. Dzięki przepustowości w obydwu kierunkach na poziomie 2,5 Gbit/s nowe produkty zapewniają poprawę wysyłania o 100%. Urządzenia te nie tylko spełniają wymagania związane z transmisjami na żywo, wideokonferencjami i tworzeniem kopii zapasowych w chmurze, lecz także pozostawiają zapas przepustowości dla przyszłych zastosowań, takich jak ultrawysoka rozdzielczość 8K czy technologie VR/AR.

Pod względem funkcjonalności StreamerKit integruje silnik przyspieszający transmisje na żywo i algorytm roamingu oparty na sztucznej inteligencji. StreamerKit potrafi inteligentnie identyfikować usługi transmisji na żywo i dynamicznie nadawać im priorytet, znacząco ograniczając zacinanie się obrazu. Jednocześnie algorytm roamingu wykorzystuje szybkie przełączanie sterowane przez AI, aby poprawić płynność przemieszczania się między punktami dostępowymi, zapewniając stabilne połączenia podczas wideokonferencji i transmisji na żywo.

Optyczny punkt dostępowy 3 w 1: jeden światłowód do wielu usług, nowy standard dla sieci hotelowych

W scenariuszach dostępu do wielu usług, takich jak pokoje hotelowe, HUAWEI eKit wprowadził nowy optyczny punkt dostępowy 3 w 1 F601D. Urządzenie obsługuje telefonię, Wi-Fi, przewodowy dostęp do Internetu i IPTV za pośrednictwem jednego włókna światłowodowego, znacząco ograniczając koszty okablowania i czas realizacji instalacji. Dzięki temu całkowite koszty budowy sieci mogą zostać obniżone o około 30%. Dodatkowo nowe urządzenie jest o 40% mniejsze, co znacząco poprawia zarówno estetykę instalacji, jak i efektywność wdrożenia.

W przyszłości HUAWEI eKit będzie nadal współpracować z partnerami, aby poprzez kolejne innowacje oparte na konkretnych scenariuszach zastosowań wspierać inteligentną transformację małych i średnich przedsiębiorstw.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2930015/image1.jpg