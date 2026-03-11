HUAWEI Luncurkan Produk MiniFTTO Terbaru, Menjembatani "Last Mile" Menuju Dunia Cerdas

Dalam acara tersebut, Leonard Liu, President, Commercial & Distribution Solution, Huawei, mengatakan, "Dalam berbagai skenario bisnis, pelanggan sangat memperhatikan biaya dan waktu instalasi. Selain itu, pertumbuhan pesat layanan dengan kebutuhan bandwidth tinggi, seperti streaming HD, dalam beberapa tahun terakhir juga menuntut peningkatan kapasitas bandwidth dan stabilitas jaringan." Ia menambahkan, "Produk MiniFTTO terbaru dari Huawei tidak hanya menjawab kebutuhan tersebut, namun juga menghadirkan solusi yang simpel dan mudah digunakan sehingga membantu UKM menghemat biaya instalasi, serta membuka jalan menuju dunia yang lebih cerdas."

GS-PON Optical Gateway dan StreamerKit: Mengatasi Hambatan Uplink untuk Pengalaman Jaringan yang Lebih Lancar

Produk StreamerKit F700C dan GS-PON optical gateway F1001 yang diperkenalkan Huawei kali ini menggunakan teknologi PON simetris 2.5G terdepan di industri. Dengan upstream bandwidth dan downstream bandwidth yang masing-masing mencapai 2,5 Gbit/detik, produk terbaru ini meningkatkan kapasitas transmisi upstream hingga 100%. Perangkat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan layanan seperti live streaming, konferensi video, dan cloud backup, melainkan juga menyediakan kapasitas tambahan untuk aplikasi masa depan seperti 8K ultra-HD serta VR/AR.

Dari sisi fitur, StreamerKit dilengkapi mesin akselerasi live streaming dan algoritma roaming berbasiskan AI. Perangkat ini secara cerdas mengenali layanan live streaming dan memprioritaskan arus penggunaannya secara dinamis sehingga mengurangi gangguan seperti gambar yang tersendat. Sementara itu, algoritma roaming berbasiskan AI menggunakan mekanisme perpindahan jaringan cepat yang dipandu AI untuk meningkatkan pengalaman roaming tanpa gangguan, memastikan koneksi yang stabil untuk konferensi video maupun live streaming.

3-in-1 optical AP: Satu Kabel Serat Optik untuk Berbagai Layanan, Standar Baru untuk Jaringan Hotel

Untuk skenario akses jaringan multilayanan, seperti kamar hotel, HUAWEI eKit juga meluncurkan produk terbaru 3-in-1 optical AP F601D. Perangkat ini mendukung layanan telepon, Wi-Fi, akses Internet kabel, dan IPTV melalui satu kabel serat optik sehingga secara signifikan menghemat biaya instalasi kabel dan waktu pembangunan jaringan. Berkat desain ini, biaya keseluruhan jaringan dapat ditekan hingga sekitar 30%. Selain itu, ukuran perangkat baru ini 40% lebih kecil, meningkatkan tampilan ruangan sekaligus efisiensi pemasangan.

Ke depan, HUAWEI eKit akan terus bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mendorong transformasi cerdas bagi UKM melalui inovasi yang semakin berfokus pada kebutuhan berbagai skenario penggunaan.

SOURCE Huawei