HUAWEI eKit uvádza na trh nové produkty MiniFTTO, ktoré prekonávajú „poslednú míľu" na ceste do inteligentného sveta
Mar 11, 2026, 05:05 ET
BARCELONA, Španielsko, 11. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 spoločnosť HUAWEI eKit predstavila nové portfólio produktov MiniFTTO, ktoré sú navrhnuté tak, aby nanovo definovali sieťovú skúsenosť. S vynikajúcou používateľskou skúsenosťou, zjednodušeným nasadením a inteligentnou prevádzkou a údržbou prezentácia zdôraznila systematickú inováciu a úspechy spoločnosti Huawei založené na scenároch vo forme troch produktov: StreamerKit, optická brána GS-PON a optický prístupový bod 3 v 1.
Na úvodnom podujatí prehovoril Leonard Liu, prezident obchodných a distribučných riešení spoločnosti Huawei: „V obchodných scenároch sa zákazníci obzvlášť obávajú nákladov a času potrebného na nasadenie. Okrem toho rýchly rast služieb s vysokou šírkou pásma, ako je HD streamovanie, v posledných rokoch vyvolal nové požiadavky na šírku pásma a stabilitu siete." Ďalej uviedol, že „nové produkty MiniFTTO od Huawei nielenže riešia tieto vyvíjajúce sa požiadavky, ale poskytujú aj jednoduché a ľahko použiteľné riešenia, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom znižovať náklady na nasadenie a dláždia cestu k inteligentnému svetu."
Optická brána GS-PON a StreamerKit: prekonanie problematických miest v upstreame pre plynulý chod siete
StreamerKit F700C a optická brána GS-PON F1001, aktuálne uvedené na trh, využívajú špičkovú symetrickú technológiu 2,5G PON. So šírkou pásma pre upstream aj downstream dosahujúcou 2,5 Gbit/s, prinášajú nové produkty 100 % zlepšenie prenosu upstream. Tieto zariadenia nielen spĺňajú požiadavky na živé vysielanie, videokonferencie a zálohovanie do cloudu, ale zároveň poskytujú aj priestor pre budúce aplikácie, ako napríklad 8K ultra-HD a VR/AR.
Pokiaľ ide o funkčnosť, StreamerKit integruje engine na akceleráciu živého streamovania a algoritmus roamingu s AI. StreamerKit dokáže inteligentne identifikovať služby živého vysielania a dynamicky ich uprednostňovať, čím výrazne znižuje zamŕzanie snímok. Algoritmus roamingu s AI využíva rýchle odovzdávanie s podporou AI na zlepšenie plynulého roamingu a zabezpečenie spoľahlivého pripojenia pre videokonferencie a živé vysielanie.
Optický prístupový bod 3 v 1: jedno vlákno pre viacero služieb – nový štandard pre hotelové siete
Pre scenáre prístupu s viacerými službami, ako sú napríklad hotelové izby, spoločnosť HUAWEI eKit uviedla na trh nový optický prístupový bod 3 v 1 F601D. Zariadenie podporuje telefón, Wi-Fi, káblový prístup na internet a IPTV cez jediné optické vlákno, čím výrazne znižuje náklady na kabeláž a čas výstavby. Vďaka tomu sa celkové náklady na sieť môžu znížiť približne o 30 %. Okrem toho je nové zariadenie o 40 % menšie, čo výrazne zlepšuje estetiku aj efektivitu nasadenia.
Do budúcnosti bude HUAWEI eKit pokračovať v spolupráci s partnermi s cieľom podporiť inteligentnú transformáciu malých a stredných podnikov prostredníctvom ďalších inovácií založených na scenároch.
