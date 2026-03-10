HUAWEI eKit lance de nouveaux produits MiniFTTO, reliant le « dernier kilomètre » au monde intelligent

BARCELONE, Espagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, HUAWEI eKit a dévoilé un nouveau portefeuille de produits MiniFTTO conçus pour redéfinir l'expérience réseau. Avec une expérience utilisateur exceptionnelle, un déploiement simplifié et des capacités O&M intelligentes, le lancement a mis en évidence l'innovation systématique de Huawei et ses réalisations basées sur des scénarios à travers trois produits : StreamerKit, passerelle optique GS-PON et AP optique 3 en 1.

Leonard Liu, President of Commercial & Distribution Solution, Huawei

Leonard Liu, président de Commercial & Distribution Solution, Huawei, a déclaré lors de l'événement de lancement : « Dans les scénarios d'entreprise, les clients sont particulièrement préoccupés par les coûts et les délais de déploiement. En outre, la croissance rapide des services à large bande passante tels que le streaming HD au cours des dernières années a fait naître de nouvelles exigences en matière de bande passante et de stabilité du réseau. » Il a poursuivi en disant que « les nouveaux produits MiniFTTO de Huawei ne se contentent pas de répondre à ces exigences en constante évolution, ils offrent également des solutions simples et faciles à utiliser qui aident les PME à réduire les coûts de déploiement, ouvrant ainsi la voie à un monde intelligent. »

Passerelle optique GS-PON et StreamerKit : Éliminer le goulot d'étranglement en amont pour une expérience réseau fluide

Le StreamerKit F700C et la passerelle optique GS-PON F1001 lancés cette fois-ci s'appuient sur la technologie PON 2,5G symétrique de pointe. Avec des largeurs de bande en amont et en aval atteignant 2,5 Gbit/s, les nouveaux produits offrent une amélioration de 100 % de la transmission en amont. Ces appareils répondent non seulement aux exigences de la diffusion en direct, de la vidéoconférence et de la sauvegarde dans le cloud, mais ils offrent également une marge de manœuvre pour les applications futures telles que l'ultra-HD 8K et la RV/AR.

En termes de fonctionnalités, StreamerKit intègre le moteur d'accélération de la diffusion en direct et un algorithme d'itinérance de l'IA. StreamerKit peut identifier intelligemment les services de streaming en direct et leur donner dynamiquement la priorité, ce qui réduit considérablement le gel des images. Par ailleurs, l'algorithme d'itinérance AI utilise le transfert rapide guidé par l'IA pour améliorer l'expérience d'itinérance fluide, garantissant des connexions fiables pour les vidéoconférences et la diffusion en direct.

AP optique 3 en 1 : Une fibre pour de multiples services, une nouvelle norme pour le réseau hôtelier

Pour les scénarios d'accès multi-services, tels que les chambres d'hôtel, HUAWEI eKit a lancé le nouvel AP optique 3-en-1 F601D. Le dispositif prend en charge le téléphone, le Wi-Fi, l'accès Internet câblé et l'IPTV sur une seule fibre, ce qui réduit considérablement les coûts de câblage et les délais de construction. En conséquence, les coûts globaux du réseau peuvent être réduits d'environ 30 %. En outre, le nouveau dispositif est 40 % plus petit, ce qui améliore considérablement l'esthétique et l'efficacité du déploiement.

À l'avenir, HUAWEI eKit continuera à collaborer avec des partenaires pour favoriser la transformation intelligente des PME grâce à d'autres innovations basées sur des scénarios.

