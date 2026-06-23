Biến tần chuỗi thông minh 506 kW của Huawei giành giải Smarter E AWARD tại Intersolar Europe 2026

MUNICH, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Intersolar Europe 2026, biến tần chuỗi thông minh 506 kW của Huawei (SUN2000-506KTL) đã giành giải Smarter E AWARD 2026 ở hạng mục "Quang điện", đồng thời là biến tần quang điện duy nhất được trao giải trong phân khúc ứng dụng quy mô tiện ích. Thành tích này đánh dấu việc Huawei đạt được một trong những sự công nhận cao nhất trong ngành năng lượng mặt trời (PV).

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Sản phẩm chủ lực mới của Huawei – SUN2000-506KTL là biến tần chuỗi công suất trên 500 kW đầu tiên được thương mại hóa trong ngành. Đây không chỉ là nâng cấp đơn thuần về công suất và điện áp so với thế hệ trước SUN2000-330KTL. SUN2000-506KTL mang lại ba đột phá tiên phong: biến tần chuỗi PV 1000Vac đầu tiên trong ngành, biến tần chuỗi tạo lưới đầu tiên trong ngành và mật độ công suất cao nhất trong ngành. Sản phẩm cung cấp cho khách hàng bốn lợi ích cốt lõi - tối ưu hoá lợi nhuận đầu tư, nâng cao khả năng tạo lưới, vận hành & bảo trì hiệu quả và an toàn & độ tin cậy vượt trội, qua đó nâng tầm đổi mới của biến tần chuỗi thông minh lên một tầm cao mới.

Là sản phẩm chủ lực của giải pháp PV thông minh quy mô tiện ích thế hệ mới FusionSolar 9.0 của Huawei, biến tần chuỗi 506KTL đã được triển khai trên quy mô lớn. Từ năm 2025, Huawei đã triển khai giải pháp này trong nhiều kịch bản ứng dụng khác nhau tại thị trường Trung Quốc, và tốc độ mở rộng ra quốc tế đang diễn ra rất nhanh chóng. Hiện có hơn 10GW dự án trên toàn cầu đang được xây dựng sử dụng FusionSolar 9.0, khi các nhà phát triển tại nhiều thị trường đã tái đánh giá thiết kế để ưu tiên giải pháp này nhờ chi phí cân bằng hệ thống (BOS) thấp hơn và hiệu quả kinh tế trong suốt vòng đời vượt trội.

Huawei cam kết đồng hành cùng quá trình chuyển đổi năng lượng bằng các giải pháp dẫn đầu về mặt công nghệ, vững chắc về thương mại và được thiết kế cho tầm nhìn dài hạn. Thông qua việc tạo điều kiện cho các nhà máy điện mặt trời trở thành tài sản thông minh, hỗ trợ lưới điện — thay vì chỉ là nguồn phát thụ động — Huawei thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành.

Giải thưởng Smarter E AWARD là sự ghi nhận tuyệt vời cho cống hiến của Huawei trong đổi mới sáng tạo. Tại lễ trao giải, Huawei cho biết đây là nguồn động lực lớn cho đội ngũ, không chỉ là một danh hiệu mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho nỗ lực đổi mới bền bỉ của Huawei, không ngừng khám phá công nghệ và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm.

Được dẫn dắt bởi định hướng thương hiệu "Tận dụng tối đa từng tia nắng" (Making the Most of Every Ray), Huawei cam kết khai thác tối đa tiềm năng của năng lượng mặt trời bằng cách mang đến các giải pháp đáng tin cậy hơn, có giá trị cao hơn và giàu tính đổi mới hơn.

Huawei sẽ luôn duy trì tinh thần hợp tác cởi mở, hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu để liên tục cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao, cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh hơn và tốt đẹp hơn.

SOURCE Huawei Digital Power