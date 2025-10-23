"بان كي مون" يزور جناح LEPAS التابعة لمجموعة شيري لتعزيز مستقبل نقل أكثر خضرة

ووهو، الصين ، 23 أكتوبر ، 2025 / PRNewswire / -- في 20 أكتوبر ، خلال "قمة شيري للمستخدمين الدوليين لعام 2025"، زار "بان كي مون"، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة ورئيس مؤسسة "بان كي مون فاونديشن" ( Ban Ki-moon Foundation )، [قاعة معرض النظام الإيكولوجي] للقمة وتجول في جناح LEPAS ؛ العلامة التجارية العالمية للطاقة الجديدة التي أطلقتها مجموعة "شيري جروب" ( Chery Group ) مؤخرًا. بصفتها مدافعًا طويل الأمد عن التنمية المستدامة ، جلبت زيارة "بان" منظورًا دوليًا لـ LEPAS وأبرزت التزامها المشترك بتعزيز التنقل الأخضر في جميع أنحاء العالم.

في جناح LEPAS ، استكشف "بان كي مون" منطقة المعرض وشاهد ثلاثة من طرازات العلامة التجارية؛ وهي LEPAS L8 و LEPAS L6 و LEPAS L4 . لقد تعرّف بالتفصيل على فلسفة الاستدامة والابتكارات التكنولوجية والمنظومة البيئية للمستخدمين في LEPAS ، وأشاد بالعلامة التجارية لرؤيتها المستقبلية وقوتها التكنولوجية في دمج المفاهيم الخضراء في التنقل اليومي.

وضعت LEPAS ، التي طورتها مجموعة "شيري جروب" لتلائم السوق العالمية ، التنقل الأخضر في صميم مفاهيمها وعملياتها منذ إنشائها. عبر تضمين الاستدامة في الحمض النووي الخاص بها كعلامة التجارية، فإنها ترسخ مكانتها باعتبارها "العلامة التجارية المفضلة لحياة التنقل الأنيقة" وتتصدر فئة جديدة من "القيادة الأنيقة".

مع استمرار التقارب بين العولمة والاستدامة ، ستعمّق LEPAS التزامها بالتنمية المستدامة. مسترشدةً بفلسفتها المتعلقة "بالتكنولوجيا الأنيقة"، ستواصل العلامة التجارية تقديم منتجات وخدمات صديقة للبيئة وعالية الجودة، مما يخلق تجارب نقل أكثر خضرة ومحسَّنة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وتساهم في قوة عمل العلامات التجارية الصينية تجاه أهداف التنمية المستدامة العالمية.

