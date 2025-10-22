潘基文蒞臨奇瑞集團生態館LEPAS展區，共推綠色出行新未來

奇瑞集團

22 10月, 2025, 14:08 CST

蕪湖 2025年10月22日 /美通社/ -- 10月20日，2025奇瑞國際用戶生態大會期間，聯合國第八任秘書長、潘基文基金會主席潘基文先生到訪大會生態館，並參觀了奇瑞集團旗下全新新能源品牌LEPAS展區。作為長期關注全球可持續發展議題的倡導者，潘基文此次到訪不僅為LEPAS注入國際視野，更與品牌形成聯動，以雙方對綠色出行的共同關注為紐帶，攜手共推綠色出行理念落地。

潘基文走訪了LEPAS展區，參觀了旗下LEPAS L8、LEPAS L6、LEPAS L4三款車型，深入了解了LEPAS的品牌可持續發展理念、產品技術創新及用戶生態建設。他對LEPAS將綠色理念融入日常出行的創新實踐表示贊賞，並為品牌的前瞻性和技術實力點贊。作為奇瑞集團面向全球市場推出的全新新能源品牌，LEPAS自誕生起便聚焦綠色出行，將可持續發展深植於品牌基因，以「優雅生活新能源首選品牌」為定位，開創「優雅駕控」的全新品類。

潘基文蒞臨奇瑞集團生態館LEPAS展區，共推綠色出行新未來 (PRNewsfoto/奇瑞集团)
在全球化與可持續發展深度融合的背景下，LEPAS將持續深化可持續發展理念，依托「優雅科技」，用更環保、更優質的產品與服務，為用戶創造綠色出行體驗，為全球可持續發展目標的實現貢獻中國品牌力量。

SOURCE 奇瑞集團

