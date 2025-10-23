Ban Ki-moon氏、Chery GroupのLEPASパビリオンを視察し、より環境に優しいグリーンモビリティの未来を推進

蕪湖（中国）、2025年10月23日 /PRNewswire/ -- 10月20日、2025年Chery国際ユーザー・サミットの期間中、第8代国連事務総長でありBan Ki-moon Foundation会長のBan Ki-moon氏が、同サミットのエコシステム展示ホールを訪れ、Chery Groupが新たに立ち上げたグローバル新エネルギーブランド「LEPAS」のパビリオンを視察しました。持続可能な開発の長年の提唱者であるBan氏の視察は、LEPASに国際的な視点をもたらし、世界におけるグリーンモビリティの推進という両者の共通の理念を強調するものとなりました。

LEPASパビリオンにおいて、Ban Ki-moon氏は展示エリアを見学し、ブランドの3モデル「LEPAS L8」、「LEPAS L6」、そして「LEPAS L4」を視察しました。同氏は、LEPASのサステナビリティ理念、技術革新、そしてユーザーエコシステムについて詳しい説明を受け、グリーンコンセプトを日常のモビリティに統合する先見的なビジョンと技術力を高く評価しました。

Ban Ki-moon Visits Chery Group's LEPAS Pavilion to Promote a Greener Mobility Future (PRNewsfoto/Chery Group)

Chery Groupがグローバル市場向けに開発したLEPASは、創設当初からグリーンモビリティを中核に据えています。サステナビリティをブランドDNAに組み込み、「エレガントなモビリティライフのための最優先ブランド」としての地位を確立し、「エレガントドライビング」という新たなカテゴリーを切り拓いています。

グローバル化とサステナビリティの融合が進む中、LEPASは持続可能な発展への取り組みをさらに深化させていく方針です。エレガントテクノロジーという理念のもと、同ブランドは今後も環境に優しく高品質な製品とサービスを提供し、世界中のユーザーにより洗練されたグリーンモビリティ体験をもたらすとともに、中国ブランドの力をもって世界の持続可能な開発目標の達成に貢献していきます。

