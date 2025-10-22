Ban Ki-moon besucht den LEPAS-Pavillon der Chery-Gruppe und wirbt für eine grünere Zukunft der Mobilität

WUHU, China, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 20. Oktober, während des 2025 Chery International User Summit, besuchte Ban Ki-moon, der 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen und Vorsitzender der Ban Ki-moon Foundation, die Ökosystem-Ausstellungshalle des Gipfels und besichtigte den Pavillon der neu eingeführten globalen New-Energy-Marke der LEPAS-Chery-Gruppe. Als langjähriger Verfechter der nachhaltigen Entwicklung brachte Bans Besuch LEPAS eine internationale Perspektive und unterstrich das gemeinsame Engagement für die Förderung grüner Mobilität auf der ganzen Welt.

Ban Ki-moon Visits Chery Group's LEPAS Pavilion to Promote a Greener Mobility Future

Im LEPAS-Pavillon erkundete Ban Ki-moon den Ausstellungsbereich und besichtigte drei Modelle der Marke - LEPAS L8, LEPAS L6 und LEPAS L4. Er informierte sich eingehend über die Nachhaltigkeitsphilosophie, die technologischen Innovationen und das Ökosystem von LEPAS und lobte die Marke für ihre zukunftsweisende Vision und technologische Stärke bei der Integration grüner Konzepte in die alltägliche Mobilität.

LEPAS wurde von der Chery Group für den globalen Markt entwickelt und hat von Anfang an die grüne Mobilität in den Mittelpunkt gestellt. Durch die Verankerung von Nachhaltigkeit in seiner Marken-DNA positioniert es sich als "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" und ist Vorreiter einer neuen Kategorie "Elegantes Fahren".

Da Globalisierung und Nachhaltigkeit immer mehr zusammenwachsen, wird LEPAS sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung weiter ausbauen. Geleitet von ihrer Philosophie der eleganten Technologie wird die Marke auch weiterhin umweltfreundliche, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten - und damit umweltfreundlichere, raffiniertere Mobilitätserlebnisse für Nutzer auf der ganzen Welt schaffen und die Stärke chinesischer Marken zu den globalen Zielen der nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802279/2.jpg