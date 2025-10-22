Пан Ги Мун посетил павильон LEPAS Chery Group, чтобы поддержать более экологичное будущее транспорта

УХУ, Китай, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 20 октября во время Международного саммита пользователей Chery 2025 года Пан Ги Мун, 8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и председатель фонда Ban Ki-moon Foundation, посетил выставочный зал «Экосистема» и осмотрел павильон LEPAS — недавно созданного группой Chery Group глобального бренда автомобилей на новых источниках энергии. Визит Пан Ги Муна, давнего сторонника устойчивого развития, привнес международную перспективу в павильон LEPAS и подчеркнул общую приверженность развитию зеленого транспорта во всем мире.

Ban Ki-moon Visits Chery Group's LEPAS Pavilion to Promote a Greener Mobility Future

В павильоне LEPAS Пан Ги Мун осмотрел выставочную зону и три модели бренда — LEPAS L8, LEPAS L6 и LEPAS L4. Он подробно ознакомился с философией устойчивого развития, технологическими инновациями и экосистемой пользователей LEPAS и похвалил бренд за его дальновидность и технологические возможности в области интеграции зеленых концепций в повседневную мобильность.

Бренд LEPAS, разработанный Chery Group для глобального рынка, с момента создания ставит зеленую мобильность в центр своего внимания. Внедрив устойчивость развития в свою ДНК, бренд позиционирует себя как «Предпочтительный бренд для элегантной мобильности» и является первопроходцем в новой категории «Элегантное вождение».

По мере сближения требований глобализации и устойчивого развития бренд LEPAS будет углублять свою приверженность устойчивому развитию. Руководствуясь своей философией элегантных технологий, бренд продолжит поставлять экологически чистые, высококачественные изделия и услуги, создавая более экологичные и изысканные транспортные средства для пользователей по всему миру и внося вклад в возможности китайских брендов для поддержки глобальных целей устойчивого развития.

