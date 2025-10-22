Ban Ki-moon navštívil pavilón LEPAS Chery Group ba podporu ekologickejšej mobility budúcnosti

News provided by

Chery Group

Oct 22, 2025, 14:13 ET

WUHU, Čína, 22. október 2025 /PRNewswire/ -- 20. októbra, počas Medzinárodného používateľského samitu Chery 2025, navštívil Ban Ki-moon, 8. generálny tajomník Organizácie Spojených národov a predseda nadácie Ban Ki-moon Foundation, výstavnú sieň ekosystémov na samite a prehliadol si pavilón LEPAS – novospustenej globálnej značky Chery Group zameranej na novú energiu. Návšteva Bana Ki-moona, dlhoročného zástancu trvalo udržateľného rozvoja, priniesla značke LEPAS medzinárodnú perspektívu a zdôraznila ich spoločný záväzok k presadzovaniu zelenej mobility po celom svete.

Continue Reading
Ban Ki-moon Visits Chery Group's LEPAS Pavilion to Promote a Greener Mobility Future
Ban Ki-moon Visits Chery Group's LEPAS Pavilion to Promote a Greener Mobility Future

V pavilóne LEPAS si Ban Ki-moon prezrel výstavnú plochu a oboznámil sa s tromi modelmi značky – LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4. Podrobne si preštudoval filozofiu udržateľnosti LEPAS, technologickými inováciami a používateľským ekosystémom a pochválil značku za jej progresívnu víziu a technologickú silu pri integrácii zelených konceptov do každodennej mobility.

Značka LEPAS, ktorú Chery Group vyvinula pre globálny trh, kladie od svojho vzniku dôraz na zelenú mobilitu. Vďaka udržateľnosti zakotvenej v DNA značky sa prezentuje ako „preferovaná značka pre elegantný mobilný životný štýl" a je priekopníkom novej kategórie „elegantnej jazdy".

Keďže globalizácia a udržateľnosť sa naďalej prelínajú, LEPAS bude naďalej prehlbovať svoj záväzok k udržateľnému rozvoju. V súlade so svojou filozofiou elegantnej technológie bude značka pokračovať v poskytovaní ekologických, vysokokvalitných produktov a služieb. Jej cieľom je vytvárať ekologickejší a kultivovanejší zážitok z mobility pre používateľov na celom svete a prispievať silou čínskych značiek ku globálnym cieľom udržateľného rozvoja.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2802279/2.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

LEPAS otvára svoj prvý dom pre elegantný životný štýl a globálne uvádza na trh elegantnú technológiu LEPAS

LEPAS otvára svoj prvý dom pre elegantný životný štýl a globálne uvádza na trh elegantnú technológiu LEPAS

Na medzinárodnom summite používateľov Chery 2025 17. októbra zaznamenala spoločnosť LEPAS dva kľúčové míľniky – uvedenie svojho prvého domu LEPAS pre ...
LEPAS открывает свой первый дом Elegant Lifestyle House и делает глобальный запуск технологии LEPAS Elegant Technology

LEPAS открывает свой первый дом Elegant Lifestyle House и делает глобальный запуск технологии LEPAS Elegant Technology

17 октября на саммите Chery International User Summit 2025 компания LEPAS провела два знаковых события — запуск своего первого дома LEPAS Elegant...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Automotive

Automotive

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics