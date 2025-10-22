Ban Ki-moon navštívil pavilón LEPAS Chery Group ba podporu ekologickejšej mobility budúcnosti
News provided byChery Group
Oct 22, 2025, 14:13 ET
WUHU, Čína, 22. október 2025 /PRNewswire/ -- 20. októbra, počas Medzinárodného používateľského samitu Chery 2025, navštívil Ban Ki-moon, 8. generálny tajomník Organizácie Spojených národov a predseda nadácie Ban Ki-moon Foundation, výstavnú sieň ekosystémov na samite a prehliadol si pavilón LEPAS – novospustenej globálnej značky Chery Group zameranej na novú energiu. Návšteva Bana Ki-moona, dlhoročného zástancu trvalo udržateľného rozvoja, priniesla značke LEPAS medzinárodnú perspektívu a zdôraznila ich spoločný záväzok k presadzovaniu zelenej mobility po celom svete.
V pavilóne LEPAS si Ban Ki-moon prezrel výstavnú plochu a oboznámil sa s tromi modelmi značky – LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4. Podrobne si preštudoval filozofiu udržateľnosti LEPAS, technologickými inováciami a používateľským ekosystémom a pochválil značku za jej progresívnu víziu a technologickú silu pri integrácii zelených konceptov do každodennej mobility.
Značka LEPAS, ktorú Chery Group vyvinula pre globálny trh, kladie od svojho vzniku dôraz na zelenú mobilitu. Vďaka udržateľnosti zakotvenej v DNA značky sa prezentuje ako „preferovaná značka pre elegantný mobilný životný štýl" a je priekopníkom novej kategórie „elegantnej jazdy".
Keďže globalizácia a udržateľnosť sa naďalej prelínajú, LEPAS bude naďalej prehlbovať svoj záväzok k udržateľnému rozvoju. V súlade so svojou filozofiou elegantnej technológie bude značka pokračovať v poskytovaní ekologických, vysokokvalitných produktov a služieb. Jej cieľom je vytvárať ekologickejší a kultivovanejší zážitok z mobility pre používateľov na celom svete a prispievať silou čínskych značiek ku globálnym cieľom udržateľného rozvoja.
