Ban Ki-moon visita el pabellón LEPAS de Chery Group para promover un futuro de movilidad más verde

WUHU, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 20 de octubre, durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery de 2025, Ban Ki-moon, octavo secretario general de las Naciones Unidas y presidente de la Fundación Ban Ki-moon, visitó la Sala de Exposiciones de Ecosistemas de la cumbre y recorrió el pabellón de la recién lanzada marca global de nueva energía del Grupo LEPAS-Chery. Como defensor de larga data del desarrollo sostenible, la visita de Ban aportó una perspectiva internacional a LEPAS y destacó su compromiso compartido con el avance de la movilidad verde en todo el mundo.

Ban Ki-moon visita el pabellón LEPAS de Chery Group para promover un futuro de movilidad más ecológico (PRNewsfoto/Chery Group)

En el pabellón de LEPAS, Ban Ki-moon exploró el área de exposición y vio tres de los modelos de la marca: LEPAS L8, LEPAS L6 y LEPAS L4. Aprendió en detalle sobre la filosofía de sostenibilidad, las innovaciones tecnológicas y el ecosistema de usuarios de LEPAS, y elogió a la marca por su visión de futuro y su fortaleza tecnológica para integrar conceptos ecológicos en la movilidad cotidiana.

Desarrollado por Chery Group para el mercado mundial, LEPAS ha colocado la movilidad verde en su núcleo desde su creación. Incorporando la sostenibilidad en el ADN de su marca, se posiciona como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante" y es pionera en una nueva categoría de "Conducción elegante".

A medida que la globalización y la sostenibilidad continúen convergiendo, LEPAS profundizará su compromiso con el desarrollo sostenible. Guiada por su filosofía de Tecnología Elegante, la marca continuará ofreciendo productos y servicios ecológicos y de alta calidad, creando experiencias de movilidad más ecológicas y refinadas para usuarios de todo el mundo y contribuyendo con la fortaleza de las marcas chinas a los objetivos globales de desarrollo sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802398/2.jpg

FUENTE Chery Group