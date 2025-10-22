Ban Ki-moon visite le pavillon LEPAS du groupe Chery pour promouvoir une mobilité plus verte à l'avenir

WUHU, Chine, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 20 octobre, lors du 2025 Chery International User Summit, Ban Ki-moon, 8ème Secrétaire général des Nations Unies et Président de la Fondation Ban Ki-moon, a visité le Hall d'exposition de l'écosystème du sommet et le pavillon de LEPAS-Chery Group, la nouvelle marque mondiale d'énergie nouvelle lancée par le groupe. En tant que défenseur de longue date du développement durable, la visite de M. Ban a apporté une perspective internationale à LEPAS et a mis en évidence leur engagement commun à faire progresser la mobilité verte dans le monde entier.

Au pavillon LEPAS, Ban Ki-moon a visité l'espace d'exposition et trois modèles de la marque : LEPAS L8, LEPAS L6 et LEPAS L4. Il a découvert en détail la philosophie de LEPAS en matière de développement durable, ses innovations technologiques et son écosystème d'utilisateurs, et a loué la marque pour sa vision avant-gardiste et sa force technologique dans l'intégration de concepts écologiques dans la mobilité quotidienne.

Développée par le groupe Chery pour le marché mondial, LEPAS a placé la mobilité verte au centre de ses préoccupations depuis sa création. Intégrant le développement durable dans l'ADN de sa marque, elle se positionne comme la "marque préférée pour une vie de mobilité élégante" et ouvre la voie à une nouvelle catégorie de "conduite élégante".

La mondialisation et la durabilité continuant à converger, LEPAS renforcera son engagement en faveur du développement durable. Guidée par sa philosophie de technologie élégante, la marque continuera à fournir des produits et des services écologiques de haute qualité, créant ainsi des expériences de mobilité plus écologiques et plus raffinées pour les utilisateurs du monde entier et contribuant à la force des marques chinoises dans le cadre des objectifs mondiaux de développement durable.

